V Srbiji razrešili ministra, ki se je zavzemal za uvedbo sankcij proti Rusiji

The most anti-Russian minister in Serbia - the head of the Ministry of Economics, Rade Basta, was officially dismissed. And it is precisely for anti-Russian statements, including calls to impose sanctions against Russia.



Za razrešitev Baste je od 194 navzočih glasovalo 149 poslancev, vzdržalo se jih je 45, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug. Razrešili so ga z obrazložitvijo, da je dajal izjave, ki so "v nasprotju z državno in nacionalno politiko". Ministrstvo za gospodarstvo bo do imenovanja novega ministra vodil finančni minister Siniša Mali.

Brnabićeva je predlagala razrešitev Baste na pobudo koalicijskih partneric Srbske napredne stranke, Socialistične stranke Srbije in Enotne Srbije, ki sta Basto tudi predlagali za ta položaj.

Basta je maja pozval vlado, naj uvede sankcije proti Rusiji zaradi ruske invazije na Ukrajino. Srbija, ki velja za tradicionalno rusko zaveznico, se namreč ni pridružila sankcijam EU proti Moskvi, čeprav so jo k temu večkrat pozvali predstavniki Unije.

Zrušil bi šolo, v kateri je 13-letnik ubil deset ljudi

Poleg tega je Basta predlagal rušenje šole Vladislava Ribnikarja v Beogradu, na kateri je 13-letni učenec 3. maja s strelnim orožjem ubil deset ljudi, od tega devet učencev in varnostnika. Dan pozneje je 20-letnik v treh vaseh blizu Mladenovca ubil še devet ljudi, večinoma mladih.

Po teh streljanjih so v Beogradu tedensko protesti proti nasilju, ki so se razširili še v druga mesta. Proteste podpira tudi Basta. V intervjuju za srbski dnevnik Danas je tako junija dejal, da bi se jih zaradi obeh tragedij morali udeležiti vsi člani vlade. Dodal je tudi, da razume nezadovoljstvo državljanov, ker je tudi sam nezadovoljen s številnimi stvarmi.

Poslanci so v torek poleg razrešitve Baste sprejeli tudi poročilo sveta za regulacijo elektronskih medijev s poudarkom na primerih nasilja na televizijah in odločitev o ustanovitvi odbora za preiskavo okoliščin, ki so maja privedle do omenjenih množičnih umorov.

Skupščina je sicer na zasedanju, ki ga je začela maja, obravnavala tudi zahtevo proevropske opozicije po odstopu notranjega ministra Bratislava Gašića, ki so jo zaradi objektivne odgovornosti za strelska napada zahtevali udeleženci množičnih protestov proti nasilju. O nezaupnici notranjemu ministru so poslanci odločali pretekli teden, a je pričakovano niso izglasovali.