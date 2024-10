Srbski mediji objavili celotno izpoved mame Danke Ilić: Zagledala sem belo vozilo ...

Ivana Ilić je usodnega dne poklicala tasta in taščo, da popazita otroke, sama pa se je odpravila od doma, da bi opravila nekatere obveznosti. Ko se je vrnila domov, je pospravljala stanovanje in se igrala z otroki, nato je starejši sin rekel, da hoče ven.

Procurio iskaz majke ubijene Danke (2): "Vidjela sam bijeli automobil i ..." #dnevnikhr https://t.co/NfjLGFwmYU — DNEVNIK.hr (@DNEVNIKhr) October 16, 2024

"Odločila sem se, da gremo v Banjsko Polje k dedku in očetu. Tam sem živela kot otrok v letih 2013 in 2014, dokler mi ni umrla mama. Tam je živela cela moja družina, mama, oče, brat in jaz. Poklicala sem očeta Časlava in ga vprašala, ali je tam. Odgovoril mi je, da ni, da gre v drugo izmeno, da pa lahko z otroki pridemo tja. Takrat sem bila še v stanovanju in še nismo bili pripravljeni za odhod v Banjsko Polje. Dedka nisem poklicala, saj se z njim ne pogovarjam. Po mamini smrti sva se sprla, a se ne spomnim, kaj je bil povod za spor," je povedala Ivana Ilić.

Med vožnjo do Banjskega Polja je poklicala moža in mu sporočila, kam gredo, on pa ji je rekel, naj mu sporoči, ko prispejo.

"Mislila sem, da se otroci tam lahko igrajo. Ko sem parkirala avto, zadnji del avta je bil obrnjen proti ulici, sem izstopila iz njega in ven vzela otroke, najprej Danko, nato sina. Iz prtljažnika sem vzela nogometno žogo in jo dala sinu. Otroka sem še fotografirala, medtem pa je Danka že hodila proti poti, ki z dvorišča vodi na makadamski hrib, ki je bil oddaljen pet ali šest metrov od sovoznikovih vrat," je dodala mama.

Ilić se je od otrok oddaljila največ tri metre

Danka se je po hribu povzpela do dva metra visoko, prav tam pa je tudi pot, ki vodi do hiše njenih staršev.

"Otroka sta takoj krenila po poti. Danka ni hodila, pač pa tekla, a še vedno počasi. Tisti dan je bila stara 22 mesecev. Na tem dvorišču sem bila pred tem dnem z otrokoma samo enkrat, a Danka takrat ni hodila. Danka je prečkala hrib in zavila levo proti vejevju, ki je ležalo na kupu na levi strani poti. Za Danko sem bila kakšen meter in pol. Ko je prišla do kupa vej, sem bila jaz za njo, Danka pa je naredila krog okoli kupa vej in nato šla proti avtu. Sin je bil ves čas z menoj in držal žogo," je opisala Ilić.

Z otroki se je še nekaj minut igrala z žogo in jih vmes večkrat fotografirala.

"Od otrok sem se oddaljila največ tri metre. Igrali smo se približno deset minut, dokler me sin ni prosil za vodo. Videla sem, da se Danka spet vzpenja na hrib in da je približno pet metrov od avta, torej na samem začetku poti, ki sem jo opisala," je povedala mati, poroča Telegraf.

"Prišla je policijska patrulja in začeli smo jo iskati," je povedala mama. Foto: Reuters

Mama je Danko pogrešila med igro na dvorišču

Ivana je nato iz avta vzela vodo in jo dala sinu. Vrnil ji je steklenico, ona pa jo je pospravila v nahrbtnik, kar je po njenih besedah ​​trajalo približno dve minuti.

"Ko sem pogledala na hrib, sem videla, da Danke ni več. Začela sem jo klicati, pogledala sem po travniku, kjer smo se igrali, in ko sem ugotovila, da je ni, sem sina prijela za roko in začela sva jo iskati. Šla sva skozi vrata, ki so bila del ograje, ki je bila meter ali dva nad hribom. Ograja je bila del dvorišča, kjer smo imeli kokoši. Preko tega dvorišča sva šla do naslednje ograje, ki je bila prav tako odprta. S sinom sva nato šla na pot ob hiši, ki vodi skozi celotno dvorišče, šla sva desno, naredila cel krog, ki po moji oceni meri okoli sto metrov, in prišla nazaj do avtomobila," je povedala.

Ob 13.42 je poklicala moža in mu povedala, da otroka ni. Takoj zatem je poklicala policijo. Še naprej je iskala otroka, nato pa je v bližini zagledala parkirano belo vozilo komunale in dva moška, ki sta kmalu sedla v avto in se odpeljala. Dodala je, da se v tistem trenutku ni spomnila, da bi moška vprašala, ali sta videla deklico.

Po odhodu avtomobila je Ivana odšla pogledat, ali je Danka morda padla v bližnji ribnik. "Ko sem videla, da otroka ni v ribniku, sem se s sinom vrnila na dvorišče. Ko sem se vračala, sem videla sosedo, za katero predvidevam, da je bila z možem na vrtu. To je hiša pod našo, od tam sem slišala hrup. Videla sem moža, ki se je pripeljal s službenim vozilom, bil je na sovoznikovem sedežu, vozil pa je njegov kolega. Čez nekaj minut je prišla policijska patrulja in začeli smo jo iskati. Policisti so se sprva pogovarjali z možem, nato pa je policija prosila za okrepitev. Ljudje so se začeli zbirati in iskati Danko. Prišla sta tast in tašča. Med 14.00 in 14.30 sem pri njima pustila sina in nadaljevala iskanje po bližnjih travnikih. Ko sem se vrnila, sem se na dvorišču pogovarjala z inšpektorji," je še opisala Ilić.

Danka še ni govorila, ni se bala neznanih ljudi

Dodala je, da se Danka običajno ni odzivala na svoje ime, ni upoštevala ukazov, niti ni govorila. Zaradi febrilnih krčev je deklica izgubljala zavest.

"Sumila sem, da ima Danka neko obliko avtizma, vendar zdravniki niso dali te diagnoze. To so samo moji sumi, ker ni govorila in ker se ni odzivala na svoje ime," je še povedala mama deklice. Dodala je, da se Danka ni imela navade ločevati od staršev, ni se bala neznanih ljudi, prav tako ni kričala in jokala, od tujcev pa je včasih jemala hrano.

Mama je za konec povedala še, da družina nima sovražnikov, da je z vsemi v dobrih odnosih, razen z dedkom, s katerim ne govori, osumljencev pa ne pozna in jih ni nikoli videla.