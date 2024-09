Šokantne trditve obtoženih za umor: Danka je živa. Prodali so jo in je v Nemčiji.

Radoslav Dragijević, ki so ga v torek s sinom Dejanom Dragijevićem in Srđanom Jankovićem obtožili umora dveletne deklice Danke Ilić, je za srbski Telegraf izjavil šokantne informacije, da je deklica živa, saj so jo prodali v Nemčijo, videli pa so jo v Düssledorfu. Vse to mu je razkrila ena oseba, obstajale naj bi tudi fotografije. Danko so zadnjič živo videli 26. marca, ko je izginila z dvorišča v Banjskem polju, njenega trupla pa do danes še niso našli.