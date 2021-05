Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Resnično cenim to ponudbo. Ganjen sem. Najlepša hvala," je ob darilu Srbije na Twitterju zapisal češki premier Andrej Babiš. Foto: Reuters

Srbija bo Češki podarila sto tisoč odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu podjetij Pfizer in BioNTech. Češki premier Andrej Babiš je to označil za neverjetno darilo, srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je odgovoril, da radi pomagaj bratskemu češkemu narodu.

Vučić se je ta teden mudil na obisku v Pragi. V sredo je sledilo sporočilo Babiša na Twitterju, da mu je Vučić na srečanju ponudil "neverjetno darilo" - sto tisoč odmerkov cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, kar bo Češki omogočilo še hitrejše izvajanje cepljenja. "Resnično cenim to ponudbo. Ganjen sem. Najlepša hvala," je zapisal.

Srbský prezident @AVucic mi na našem společném jednání na čtyři oči nabídnul neuvěřitelný dar. 100 tisíc vakcín Pfizer/BioNTech, které je nám Srbsko připravené darovat a my tak budeme moct ještě zrychlit očkování. Velmi si té nabídky vážím. Až mě dojala. Děkuji moc. pic.twitter.com/vsPEaPsEAr — Andrej Babiš (@AndrejBabis) May 19, 2021

Srbski predsednik mu je odgovoril z besedami, da "smo srečni, ker lahko pomagamo bratskemu češkemu narodu. Naj živi prijateljstvo Srbije in Češke."

Češki predsednik Miloš Zeman se je v torek Vučiću osebno opravičil za napade zveze Nato na Srbijo leta 1999.

11-milijonska Češka je z vsaj enim odmerkom do zdaj cepila 4,3 milijona ljudi, 1,1 milijona jih je cepljenih v celoti. Na 80 tisoč odmerkov cepiv proti novemu koronavirusu, ki so jih Češki v znak solidarnosti obljubile Slovenija, Avstrija in Madžarska, država še čaka. Po zadnjih informacijah naj bi jih prejela konec junija.