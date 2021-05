Študija razkrila rezultate cepljenja z drugim odmerkom Pfizerja po cepljenju z AstraZeneco

Španski raziskovalci so ugotovili, da je cepljenje tistih, ki so prejeli prvi odmerek AstraZenecinega cepiva proti novemu koronavirusu, z odmerkom Pfizerjevega cepiva zelo varno in učinkovito.

V študiji španskega zdravstvenega raziskovalnega inštituta Carlos III. je sodelovalo okoli 660 prostovoljcev, starih med 18 in 59 let, ki so že prejeli prvi odmerek AstraZenecinega cepiva. Okoli 440 so jih v okviru študije cepili s Pfizerjevim cepivom. Kontrolna skupina drugega odmerka ni prejela.

Pri cepljenih z drugim odmerkom Pfizerjevega cepiva so v krvi ugotovili od 30- do 40-krat več protiteles kot pri tistih iz kontrolne skupine, kažejo preliminarni rezultati študije, na spletu poroča tiskovna agencija Reuters.

Raven protiteles se je povišala za sedemkrat

Po cepljenju z odmerkom Pfizerjevega cepiva se je raven protiteles povišala za sedemkrat, medtem ko se po cepljenju z drugim odmerkom cepiva AstraZenece ta zgolj podvoji.

Zgolj 1,7 odstotka sodelujočih je poročalo o hudih stranskih učinkih cepljenja, predvsem o glavobolih, bolečinah v mišicah in splošnem slabem počutju, je povedala ena od vodij študije Magdalena Campins. "To niso simptomi, ki bi jih lahko obravnavali kot resne," je povedala.

V Španiji so se za to študijo odločili, da bi ugotovili, kako najbolje nadaljevati cepljenje, potem ko so uporabo cepiva AstraZenece zaradi pojava krvnih strdkov pri mlajših omejili na starejše od 60 let.

"Današnji rezultati podpirajo možnost cepljenja bolnikov, ki so prejeli prvi odmerek cepiva AstraZenece, vendar pa odločitev ni odvisna od avtorjev te študije," je povedal klinični direktor inštituta Jesus Antonio Frias.