Odločitev EME, ki bo vplivala na cepljenje s Pfizerjevim cepivom

Evropska agencija za zdravila (EMA) je danes sporočila, da je mogoče cepivo proti novemu koronavirusu, ki sta ga razvili podjetji Pfizer in BioNTech, v običajnem hladilniku hraniti tudi en mesec. Doslej so ga lahko na temperaturi od dve do osem stopinj Celzija hranili samo pet dni. Ta odločitev bo močno vplivala na načrtovanje cepljenja, so zapisali.

Neodprto vialo cepiva proti novemu koronavirusu proizvajalcev Pfizer in BioNTech bo tako mogoče, potem ko jo bodo vzeli iz shranjevanja pri zelo nizkih temperaturah, hraniti 31 dni namesto pet, je EMA zapisala na svoji spletni strani.

Večja prilagodljivost pri shranjevanju in ravnanju s cepivom bo po pričakovanjih močno vplivala na načrtovanje in logistiko pri cepljenju v Evropski uniji, so dodali.

Sprememba na podlagi novih podatkov iz študij

Pojasnili so, da je odbor EME za človeška zdravila odločitev sprejel na podlagi dodatnih študij o stabilnosti cepiva, ki sta jih predložili podjetji.

To so potrdili tudi v nemškem BioNTechu. "Sprememba pogojev shranjevanja temelji na novih podatkih o študiji o stabilnosti, ki je potrdila ohranitev kakovosti proizvoda 31 dni," so navedli po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

To visoko učinkovito cepivo, ki temelji na tehnologiji mRNK, je sprva veljalo za zelo zahtevno, saj ga je bilo treba shranjevati pri zelo nizkih temperaturah. Ema je nato marca sporočila, da je shranjevanje mogoče tudi v običajnih farmacevtskih zamrzovalnikih. Pozneje je odobrila še kratkotrajno shranjevanje v hladilnikih.