Na cepljenje vabijo že 20-letnike, strategijo so posodobili že šestkrat

V Sloveniji smo presegli 500 tisoč cepljenih s prvim odmerkom cepiva proti novemu koronavirusu, a je do kolektivne imunosti še dolga pot. Do danes se je po podatkih NIJZ s prvim odmerkom cepiva pri nas cepilo 560.106 ljudi, vse odmerke pa je do zdaj prejelo 294.282 oseb, kar trenutno predstavlja 14 odstotkov prebivalcev. Veliko zmede je še vedno pri cepilni strategiji, na cepljenje zdaj vabijo že tudi mlajše, stare 20 let.

Trendi števila okuženih in novih sprejemov v bolnišnice so zadnje dni ugodni, a je v enotah intenzivne terapije zaradi bolezni covid-19 več kot tretjina vseh bolnikov starejših od 50 let, ti pa bi že lahko bili cepljeni, je na zadnji vladni novinarski konferenci opozorila vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar. Stroka zato še vedno vztrajno poziva, naj se vsak, ki ima možnost, čim prej odzove in odloči za cepljenje.

"Le tako bo najprej zaščitil sebe, nato svoje družinske člane in hkrati omogočal, da se bo število novo okuženih v državi še naprej zmanjševalo," je poudarila Logarjeva.

Izbira ni mogoča, še vedno težave z zavračanjem cepiva AstraZenece

V Sloveniji so za cepljenje proti novemu koronavirusu na voljo štiri cepiva proizvajalcev Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca in Janssen. Ker k nam še vedno prihajajo postopoma, predvidoma sicer vsak teden, izbira cepiva ni mogoča.

Po številnih zapletih s cepivom AstraZenece iz cepilnih centrov še vedno poročajo, da mnogi cepljenje s tem cepivom zavračajo. A Logarjeva miri in svetuje osebni razgovor z izbranim zdravnikom, ki najbolje pozna pacienta in s katerim se lahko pogovorimo o prednostih določenega cepiva ali nevarnosti neželenih učinkov.

Cepljenih več žensk kot moških

Med spoloma je do danes cepljenih 300.857 žensk s prvim in 167.011 z vsemi odmerki cepiva. Moških, ki so se že cepili, je nekoliko manj, s prvim odmerkom se je v Sloveniji cepilo 259.249 moških, z vsemi odmerki pa do zdaj 127.271.

Prednjači cepljenje s cepivom Pfizer/BioNTech. Prvi odmerek je prejelo 348.433 oseb, drugega 230.823. Cepivo AstraZenece je prvič prejelo 153.434 ljudi, drugi odmerek pa precej manj, zgolj 15.650 ljudi. S prvim odmerkom cepiva Moderne so cepili 48.122 ljudi, z drugim pa 37.692 prostovoljcev. Z enim odmerkom cepiva Janssen, ki je tudi dovolj za zaščito, so do danes cepili 10.117 oseb.

Po statističnih regijah se je največ ljudi s prvim odmerkom cepilo na Koroškem, 29,2 odstotka prebivalcev. Sledijo zasavska, goriška, osrednjeslovenska, gorenjska, primorsko-notranjska, jugovzhodna Slovenija, savinjska, obalno-kraška, pomurska, posavska in na zadnjem mestu podravska regija.

Z drugim oziroma vsemi odmerki so najbolj pohiteli v goriški in primorsko-notranjski regiji.

Ne stojte v vrsti, če niste poklicani

Naročanje na cepljenje proti novemu koronavirusu v cepilnem centru Zdravstvenega doma Ljubljana, kjer se je dogajalo tudi, da so ljudje brez vabila stali v vrsti in čakali, ali bo morda kaj cepiva tisti dan ostalo, za zdaj ostaja nespremenjeno, ne glede na vzpostavljen nacionalni sistem za spletno naročanje na cepljenje proti novemu koronavirusu. Osebe se torej lahko na cepljenje še vedno prijavijo prek spletne strani ZD Ljubljana ali pri svojem izbranem osebnem zdravniku in počakajo na vabilo cepilnega centra s točnim terminom cepljenja.

V primeru izpada pacientov imajo cepilni centri rezervne sezname za cepljenje in na cepljenje takoj povabijo osebe s tega seznama. Prednost pri vabljenju imajo še vedno starejši in kronični bolniki.

"V primeru, da je bil cepljen kdo, ki ni bil povabljen, je na cepilnem mestu prav gotovo izkazoval upravičenost glede na podatke v prijavi in strategijo cepljenja tekočega dne, hkrati pa je bilo cepivo na voljo," so nam odgovorili iz ZD Ljubljana.

V tednu od 17. 5. 2021 do 23. 5. 2021 bodo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani cepili naslednje osebe:



- mlajše od 50 let po datumu prijave na cepljenje,

- kronične bolnike, stare od 18 do 49 let,

- posebej ranljive kronične bolnike, stare od 18 do 49 let,

- zdravstvene delavce in sodelavce, zaposlene in oskrbovance v DSO in SVZ, udeležence olimpijskih in paraolimpijskih iger; kritične infrastrukture,

- starejše od 50 let in posebej ranljive kronične bolnike (2. odmerek).

Strategijo cepljenja posodobili že šestkrat

Nacionalno strategijo cepljenja, ki so jo na vladi sprejeli 3. decembra lani, so do 22. aprila 2021 posodobili že šestkrat. Na novo oziroma bolj podrobno so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje. V prednostno skupino so dodali starejše od 50 let, zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni, in zaposlene pri upravljavcih kritične infrastrukture v skladu z zakonodajo s tega področja.

Cilj je v čim krajšem času doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva, vsaj 60 odstotkov ali 1.200.000 prebivalcev, zato je treba najprej cepiti skupine prebivalstva, ki imajo največje tveganje za težji potek in smrt zaradi covid-19, so pojasnili na vladi.

Znani obrazi o svojih razlogih za cepljenje

Na družbenih omrežjih se vrstijo številni pozivi znanih oseb k cepljenju, med njimi je tudi nekdanji smučar Jure Košir, ki je dejal: "Cepil se bom takoj, ko bom prišel na vrsto oziroma imel možnost."

