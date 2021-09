Srb zadržal talce v Nemčiji: Omenjal Alaha, sopotnike fizično napadel

"Branil se bom z molkom," je včeraj pred nemškim sodnikom dejal srbski državljan Fahrudin K., ki mu nemški tožilci med drugim očitajo poskus umora, poroča srbski medij kurir. Srbskega državljana so med čakanjem na sojenje namesto v zapor odpeljali v psihiatrično bolnišnico. Spomnimo, Fahrudin K. je v torek z avtobusom srbskega podjetja Lasta potoval iz Dortumnda v Beograd in sredi poti napadel sopotnike in vzel tri osebe za talce.

Omenjal tudi Alaha

Ker policija zaradi preiskave dogodka še ne komentira, so se nemški mediji dokopali do nekaterih podrobnosti prek pogovora z očividci in drugimi potniki na avtobusu. Fahrudin K. naj bi sredi vožnje napadel 20-letnega sopotnika, ki je spal na sedežu pred njim. Sopotnika naj bi vrgel na tla avtobusa ter ga začel pretepati. Od 11 potnikov in treh voznikov, ki so bili na avtobusu, je v bran 20-letniku stopila le 24-letna sopotnica, ki je postala naslednja žrtev Fahrudina K. Ta je po obračunu z obema začel kričati, da bo pobil vse preostale potnike na avtobusu, med grožnjami pa je omenjal tudi Alaha.

Geisel-Drama auf A9: SEK stürmt Reisebus – Festnahme! https://t.co/VQUPWbfOhF — Hans FISCHER (@HansFIS16424312) September 22, 2021

Policija se je štiri ure pogajala z ugrabiteljem

Voznik je po začetku spopada takoj ustavil avtobus na najbližnjem avtocestnem postajališču in potnikom je uspelo pobegniti. V vozilu so ostali le trije vozniki, ki naj bi jim Fahrudin K. dejal, da ima pri sebi strelno orožje in da jih bo ubil, če bodo poskušali pobegniti. Kmalu je na kraj dogodka prišla nemška policija, ki se je začela pogajati z ugrabiteljem. Po štirih urah pogajanj se je Fahrudin K. vendarle odločil, da bo talce izpustil. Ko so ti zapustili avtobus, je vstopila policija in ugrabitelja aretirala.

"Fahrudin K. ni verski fanatik"

Prijatelji Fahrudina K. so za nemške medije dejali, da ne gre za verskega fanatika in da ugrabitelj še nikoli v življenju ni vstopil v džamijo. Zato tudi ne razumejo, zakaj je omenjal Alaha. Fahrudina K. sicer z družino živi v Nemčiji in se preživlja kot delavec na gradbiščih. Po besedah prijateljev je imel v preteklosti velike težave z igrami na srečo, bil pa je tudi že aretiran v Nemčiji zaradi kraje.