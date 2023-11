Spektakularna vrnitev Davida Camerona

Cameron je bil britanski premier med letoma 2010 in 2016, s položaja pa je odstopil po referendumu o brexitu. Britanske konservativce je vodil med letoma 2005 in 2016.

V politiko se vrača kot novi britanski zunanji minister. Nasledil bo dozdajšnjega vodjo britanske diplomacije Jamesa Cleverlyja, ki bo zamenjal notranjo ministrico Suello Braverman. To je Sunak danes razrešil s položaja, med drugim po poročanju medijev zaradi njenih kritik policije.

Cameron: Upam, da bom s svojimi izkušnjami pomagal

"Čeprav zadnjih sedem let nisem bil na političnem parketu, upam, da bom s svojimi izkušnjami - enajst let sem bil vodja konservativcev in šest let predsednik vlade - pomagal predsedniku vlade," je v prvem odzivu na imenovanje poudaril Cameron, ki je bil danes pri premierju Sunaku. Dodal je, da je premier močan in sposoben voditelj, čeprav se z nekaterimi njegovimi odločitvami morda ne strinja, poroča britanski BBC.

Dozdajšnji zunanji minister Cleverly, ki prevzema notranjepolitični resor, pa je kot cilj na novem položaju izpostavil varnost ljudi v državi.

Konservativcem grozi poraz

Sunak sicer po navedbah britanskih konservativcev izvaja obsežnejše preoblikovanje vlade pred splošnimi volitvami prihodnje leto, o vseh spremembah pa naj bi javnost obvestil še danes. Glede na napovedi konservativcem, ki v javnomnenjskih anketah zaostajajo za opozicijskimi laburisti, na prihodnjih volitvah grozi poraz.

Po poročanju BBC je sicer ob vseh kadrovskih menjavah v britanski vladi že potrjeno tudi, da bo Jeremy Hunt ostal finančni minister.