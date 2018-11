Španija želi pisno zagotovilo Londona o Gibraltarju

"Zahtevali smo, da (zagotovilo) britanske oblasti objavijo pred nedeljskim vrhom EU," je danes v Bruslju dejal španski državni sekretar za evropske zadeve Luis Marco Aguiriano Nalda. Španski premier Pedro Sanchez se ne bo odločil o udeležbi na vrhu, na katerem naj bi evropski voditelji podprli osnutek ločitvenega sporazuma z Združenim kraljestvom in sprejeli politično izjavo o prihodnjih odnosih, dokler ne bo videl zagotovila, je povedal.

Španija zagrozila, da ne bo podprla brexita

Na današnjem srečanju šerp, svetovalcev voditeljev za evropske zadeve, sicer niso rešili vprašanja Gibraltarja, ki ostaja edino odprto vprašanje, je povedal eden od diplomatskih virov v Bruslju.

Španija je v zadnjih dneh večkrat zagrozila, da v nedeljo ne bo podprla dogovora o brexitu, če ne bodo imeli pravice do veta pri opredeljevanju prihodnjih odnosov z Gibraltarjem. Aguiriano Nalda je danes povedal, da se s tem strinja preostalih 26 članic EU in tudi Evropska komisija. Prav tako se strinja Velika Britanija, a Madrid želi pisno zagotovilo.

Britanska premierka Theresa May je medtem ponovila svoje stališče o britanski suverenosti nad Gibraltarjem. "Zelo smo jasni: ko se kot Združeno kraljestvo pogajamo o teh zadevah, to počnemo v imenu vsega Združenega kraljestva, vključno z Gibraltarjem," je povedala v pogovoru za britanski BBC.

Mayeva: Če dogovor ne bo sprejet, se bomo vrnili na začetek

V njenem uradu pa so že pred tem povedali, da izstopnega dogovora ne bodo znova odpirali. "Pri določanju prihodnjih odnosov bomo sodelovali z vladama Gibraltarja in Španije," so poudarili.

Po ustavi iz leta 2006 se sicer to britansko čezmorsko ozemlje na jugu Iberskega polotoka samoupravlja, za nekatera področja, kot so zunanje zadeve, pa je pristojna britanska vlada. Suverenost nad ozemljem zahteva tudi Španija, a so prebivalci špansko suverenost zavrnili na referendumih leta 1967 in 2002. Prav tako je bila zavrnjena ideja o deljeni suverenosti.

Mayeva medtem ni želela povedati, ali bo odstopila ali ne, če bo britanski parlament zavrnil izstopni dogovor in politično izjavo o prihodnjih odnosih. "Pri tem ne gre zame. (...) Osredotočena sem na to, da zagotovimo ta dogovor," je poudarila. "Če dogovor ne bo sprejet, se bomo vrnili na začetek. Končali bomo še z večjo razdeljenostjo in negotovostjo," je zatrdila.