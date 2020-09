"Sovraštvo, ki nas je udarilo, je še vedno tukaj"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sojenje bi se moralo začeti že maja, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa preložili. Enajst obtoženih se bo sojenja udeležilo, trem pa bodo sodili v odsotnosti. Domnevno naj bi zbežali v Irak in Sirijo, kjer naj bi po nekaterih nepotrjenih informacijah med bojem v vrstah Islamske države tudi umrli.

Skupno je bilo ubitih 17 ljudi

V pokolu, ki sta ga 7. januarja 2015 v uredništvu Charlie Hebdoja izvedla brata Said in Cherif Kouachi, potomca alžirskih priseljencev, je bilo ubitih 12 ljudi, med njimi tudi več najbolj znanih francoskih karikaturistov. "Maščevali smo preroka Mohameda. Ubili smo Charlie Hebdoja," sta kričala na ulici.

Dva dneva pozneje ju je na obrobju Pariza ubila elitna enota francoske žandarmerije. Prav tako 9. januarja je na prizorišče stopil njun 32-letni pomagač malijskih korenin Amedy Coulibaly. V judovski trgovini košer Hyper Cacher je zajel več talcev. Preden ga je policija ustrelila, je štiri izmed njih ubil. Že dan pred tem je Amedy Coulibaly v predmestju Pariza ubil policistko .

V napadih islamskih skrajnežev na Charlie Hebdo, na policistko in judovsko trgovino je tako bilo januarja 2015 skupno ubitih 17 ljudi. Štirinajst oseb je zdaj obtoženih, da so nudile logistično podporo napadalcem.

Številni tako v Franciji kot po svetu sicer tudi niso hoteli "biti Charlie". Marsikomu, so se namreč zdele objave Mohamedovih karikatur v tedniku, ki je s svojimi objavami pogosto šokiral javnost, korak predaleč. Foto: Reuters

V imenu svobode govora se je rodilo geslo "Je suis Charlie"

Odzivi na teroristični napad so prihajali iz celega sveta. V imenu svobode govora se je rodilo geslo "Je suis Charlie", kar v slovenščini pomeni "jaz sem Charlie". Za svojega so ga vzele tudi množice ljudi, ki so se 11. januarja 2015 v znak solidarnosti zbrale na ulicah številnih mest po svetu.

A številni tako v Franciji kot po svetu sicer tudi niso hoteli "biti Charlie". Marsikomu, so se namreč zdele objave Mohamedovih karikatur v tedniku, ki je s svojimi objavami pogosto šokiral javnost, korak predaleč.

"Nikoli se ne bomo uklonili. Nikoli ne bomo odnehali"

Časnik Charlie Hebdo je začetek sojenja obeležil s ponovno objavo karikatur preroka Mohameda, ki so v islamskem svetu povzročile veliko razburjenja, saj jih dojemajo kot žaljive do preroka Mohameda. Karikature je leta 2005 prvi objavil danski časnik Jyllands-Posten, leto kasneje pa jih je objavil tudi francoski tednik. Objava je sprožila ogorčenje in nemire v muslimanskem svetu.

"Nikoli se ne bomo uklonili. Nikoli ne bomo odnehali," je v uvodniku v današnji številki zapisal direktor časnika Laurent Sourisseau. "Sovraštvo, ki nas je udarilo, je še vedno tu in od leta 2015 si je vzelo čas, da je mutiralo, spremenilo videz, postalo neopazno in potiho nadaljuje svojo neusmiljeno križarsko vojno," je po poročanju STA dodal Sourisseau.

Prelomna točka, ki je naznanila val džihadističnih napadov

Dogodki iz januarja 2015 v spominu francoske javnosti ostajajo prelomna točka, ki je naznanila val džihadističnih napadov, v katerih je skupno umrlo več kot 250 ljudi. Francija je po napadih spoznala, da je džihadistična grožnja dobila povsem nove razsežnosti. Meseci, ki so sledili, so potrdili začetek novega obdobja, saj se je po pozivih skrajne skupine Islamska država (IS) zvrstilo več napadov, še piše STA.

Najbolj krvava napada sta se zgodila v Parizu in v Nici. 13. novembra 2015 je tako trojica napadalcev je na območju stadiona Stade de France, v barih in restavracijah v vzhodnem delu Pariza in v dvorani Bataclan skupno ubila kar 130 ljudi, 14. julija 2016 pa je napadalec tunizijskih korenin v Nici med praznovanjem nacionalnega praznika s tovornjakom do smrti povozil 86 ljudi.