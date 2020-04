Nemčija: prijeli islamiste, ki naj bi načrtovali napade na ameriško vojsko

V Nemčiji je policija danes pridržala štiri moške iz Tadžikistana, ki jih sumijo, da so pripravljali islamistične napade na ameriško vojsko, so danes sporočili nemški zvezni tožilci v mestu Karlsruhe.

Moške, stare od 24 do 32 let, so danes zjutraj prijeli med policijsko racijo v mestih Siegen, Heinsberg in Werdohl v zahodni zvezni deželi Severno Porenje Vestfalija. Pred tem so lani zaradi drugih sumov v zvezi s terorizmom prijeli tudi petega osumljenca, piše STA.

Zvezne preiskovalne oblasti menijo, da je peterica načrtovala napade v imenu skrajne džihadistične skupine Islamska država. Napade naj bi načrtovali tako na položaje ameriške vojske v državi kot tudi na posameznike. Med drugim je skupina spremljala osebo, ki ima do islama kritično stališče, s ciljem, da bi ga umorili, so, po poročanju STA, dodali tožilci.

Napadov niso načrtovali v bližnji prihodnosti, so pa pridobili strelno orožje in imeli navodila za izdelavo bombe, poroča dpa.

Peterica naj bi se Islamski državi pridružila januarja lani. Sprva pa naj bi se želeli preseliti v Tadžikistan.