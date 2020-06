Obveščevalci: Rusi islamistom plačevali za pobijanje Američanov in Britancev

Medijski hiši CNN je medtem vir iz ene od evropskih obveščevalnih služb prav tako povedal, da je ruska vojaška obveščevalna služba GRU Talibanom in z njimi povezanim kriminalnim skupinam v Afganistanu plačevala za pobijanje ameriških in britanskih vojakov.

Za sodelovanje z islamisti naj bi znotraj GRU bila zadolžena enota poimenovana s številko 29155, ki je domnevno odgovorna tudi za poskus umora nekdanjega agenta KGB Sergeja Skripala in njegovo hčerko v Salisburyju v Veliki Britaniji leta 2018.

Ugotovitve obveščevalcev naj bi bile predstavljene ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Svet za nacionalno varnost Bele hiše je konec marca o zadevi tudi razpravljal. Na mizi so bili različni predlogi za odziv na poročilo, od pritožb proti Rusiji do uvedbe sankcij, vendar Bela hiša doslej ni odobrila nobenega, poroča časopis, a so v Beli hiši zanikali, da bi bil Trump o zadevi obveščen.

Bela hiša naj bi obvestila vlado Velike Britanije, da so tarče napadov domnevno tudi britanski vojaki. Poročilo New York Timesa je že sprožilo ostre odzive v kongresu, kritiki pa predsednika Trumpa zaradi neodzivanja ponovno obtožujejo, da je v žepu ruskega predsednika Vladimirja Putina, nekateri pa celo naravnost izdaje nacionalnih interesov.

New York Times navaja, da je bilo lani v Afganistanu ubitih 20 Američanov, ni pa jasno, koliko od tega lahko pripišejo ruskim nagradam. Vsaka povezanost Rusije s talibani, ki bi povzročila smrt ameriških vojakov, bi bila huda eskalacija tako imenovane hibridne ruske vojne proti ZDA, poročanje časnika povzema STA.

Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov je dejal, da od ZDA o tem niso slišali ničesar. Če bodo kaj slišali, bodo odgovorili, je pojasnil. Rusko veleposlaništvo v ZDA pa je na Twitterju sporočilo, da gre za anonimne in neutemeljene obtožbe, ki so že povzročile grožnje uslužbencem ruskih veleposlaništev v Washingtonu in Londonu.

Baseless and anonymous accusations [published by @nytimes] of Moscow as mastermind behind killing of U.S. soldiers in Afghanistan have already led to direct threats to the life of employees of the Russian Embassies in Washington D.C. and London.@StateDeptDSS https://t.co/oPoFZRvq3W pic.twitter.com/RMDVBXJynW