Teroristična skupina Islamska država (IS) svojim teroristom svetuje, naj se izogibajo Evrope in si nekaj časa raje bolj umivajo roke, kot pa se podajajo v nove teroristične podvige proti zahodnemu svetu. Priporočila so objavljena v terorističnem mediju Al Naba.

Teroristična skupina svetuje vsem, ki so okuženi s koronavirusom, naj se izogibajo območij pod nadzorom IS, da ohranijo zdravje drugih in izpolnijo sveto dolžnost zaščite pred boleznimi. Svetuje tudi, kako se je najbolje izogniti okužbi in naj se prepustijo bogu, da jih obvaruje pred boleznijo. Prav tako naj za vsak primer pokrijejo usta, ko zehajo ali kihajo, poroča STA.

Al Naba intenzivno poroča o koronavirusu kot tudi vsi drugi normalni svetovni mediji. Uvodoma je teroristični medij izražal veliko zaskrbljenost nad širjenjem okužb med kitajskimi Ujguri, ki lahko prinesejo okužbo na ozemlja pod nadzorom IS. Sedaj se osredotočajo na koronavirus kot na problem sveta, proti kateremu se borijo.

Vojni v Siriji in Jemnu onemogočata ugotavljanje natančnejšega števila okužb, Afrika, kjer je IS skupaj s povezanimi skupinami dejavna, pa za zdaj nima večjih težav s koronavirusom. Vendar pa so bili primeri okužbe potrjeni v državah, ki jih IS šteje za del svojega kalifata, kot so Afganistan, Alžirija, Egipt, Indija, Indonezija, Irak in Filipini.