Ka. N.

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
9.38

Osveženo pred

28 minut

Šola pri sosedih: stroge kazni za nesodelujoče starše

Ka. N.

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Avstrijski minister za šolstvo Christoph Wiederkehr želi povečati odgovornost staršev pri izobraževanju otrok. Po predlogu prepovedi nošenja naglavnih rut do osmega razreda je ministrstvo napovedalo nadaljnje sankcije, ki vključujejo globe do tisoč evrov za hude kršitve dolžnosti staršev.

Sankcije bodo uvedene, če se starši ne bodo udeleževali sestankov v šoli ali socialnih intervencij, če njihov otrok ne bo obiskoval obveznega poletnega pouka ali bo brez opravičila odsoten, piše Kurier. Prvi osnutek zakona predvideva globe med 150 in tisoč evri, pri čemer bo polni razpon kazni uporabljen za ponavljajoče se prekrške. 

Zakaj kazni?

Minister Wiederkehr poudarja, da je sodelovanje staršev ključno za izobraževalni uspeh otrok in podporo učiteljem. "Ukrep za več enakih možnosti" naj bi zagotovil, da vsi učenci prejmejo potrebno podporo, hkrati pa spodbudil starše k aktivnemu sodelovanju. Programi šolske psihologije, socialnega dela in starševskega sodelovanja se bodo po njegovih besedah še širili, sankcije pa so namenjene le tistim, ki se dosledno izogibajo sodelovanju.

