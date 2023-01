Smučarji, pozor na avstrijskih cestah: za neprimerno nameščeno smučarsko opremo globa do 500 evrov

Bližajo se zimske počitnice, ko se bo veliko Slovencev odpravilo na smučanje čez mejo v Avstrijo. Avstrijski policisti voznike opozarjajo, da morajo za čas potovanja smučarsko opremo pravilno namestiti in zavarovati, sicer jih lahko doletijo visoke kazni. Če policist meni, da so smuči slabo pritrjene, lahko izreče tudi do 500 evrov visoko globo.

Avstrijski policisti zimsko opremo, kot so smuči, smučarske deske in smučarski čevlji, obravnavajo kot tovor, ki mora biti med vožnjo zavarovan. Neprimerno zavarovan tovor namreč lahko ob nesreči pomeni nevaren predmet in lahko huje poškoduje voznike v vozilu. Če se peljete v napol praznem avtu in smuči le potisnete čez zložen zadnji sedež, potem vam avstrijski policisti lahko izrečejo tudi do 500 evrov visoko globo.

Priporočljivo je, da smuči pospravite na strešni prtljažnik ali v strešni kovček, kar je najvarnejša rešitev za potnike v primeru nenadnega zaviranja. V strešni kovček bi bilo idealno shraniti tudi smučarske čevlje in smučarske palice. V primeru, da smuči in preostalo opremo shranite v avto, jih položite na dno prtljažnika. Smuči zvežite s trakom in jih tudi pritrdite. Tako smuči, smučarske deske in tudi smučarske čevlje lahko pospravite v torbe, primerne za to.

Še nekaj drugih napotkov

S seboj je priporočljivo imeti tudi snežne verige, saj je v avstrijskih gorah veliko odsekov, kjer je cesta prekrita s snegom in ledom, verige pa so obvezne.

Posebno pozornost je treba nameniti tudi omejitvi hitrosti na območjih z nizkimi izpusti, kot so tista na avtocestah okoli Salzburga. Na teh mestih, označenih z dodatnim znakom IG-L, ki je pod znakom za omejitev hitrosti, vam za prehitro vožnjo lahko izrečejo celo trojno kazen.

Prva je kazen zaradi hitrosti, katere višino bo določila policija, druga je zaradi onesnaženosti zraka in znaša dva tisoč evrov, vse skupaj pa se lahko dopolni tudi s prepovedjo nadaljnje vožnje, kar policisti rešujejo z odvzemom ključev vozila ali na volan vozila namestijo lisice.

Ob vsem tem bodite pozorni na avstrijske avtomatske radarje, ti lahko poleg prehitre vožnje spremljajo tudi druge kršitve. S samodejnim radarskim fotografiranjem je mogoče sankcionirati tudi neuporabo varnostnega pasu ali pa telefoniranje med vožnjo brez prostoročne opreme.