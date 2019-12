Top smučarska oprema za snežne užitke

Smučanje je za večino šport, ki si ga privoščimo le nekajkrat na leto. Da bo vaša edina skrb na smučišču izpeljava naslednjega zavoja, se morate dobro počutiti, na to pa pomembno vplivajo oblačila. Ustrezna oprema praviloma pomeni razliko med užitkom in neprijetnim občutkom pri vsakem športu. Neustrezna oprema pa lahko pomeni tudi nevarnost poškodb. Še posebej to velja za spust po belih strminah.

"Čebulni" sistem oblačenja

Vremenske razmere na smučiščih se praviloma spreminjajo, zato je bistvenega pomena, da se oblačila temu prilagajajo. Pomembno je, da so vam oblačila prav, vas ne utesnjujejo in vam niso prevelika, da se v njih udobno počutite in da opravljajo svojo funkcijo. Izberite si smučarski komplet, ki vam bo všeč in v katerem se boste dobro počutili!

Svetujemo vam, da se oblečete po načelu čebule. To pomeni, da imate oblečenih več plasti oblačil, predvsem več zgornjih delov. Priporočljive so najmanj tri plasti:

1. plast: smučarsko spodnje oblačilo. 2. plast: tehnični pulover (največkrat je to flis). 3. plast: smučarska jakna.

Zimska rekreacija poteka v specifičnih pogojih, kot so mraz, led, sneg, veter, močno sonce, svetloba … Potrebujemo torej oblačila, ki so kompleksnejša ter ustrezajo visokim tehničnim in funkcionalnim standardom. Pri zimskih športnih aktivnostih uporabljamo veliko opreme in dodatkov, čemur morajo slediti prav ustrezne funkcionalne rešitve.

Funkcionalna oblačila pri močnem znojenju pomagajo, da se znoj usmeri proti zunanjim plastem in tako koža ostane suha. Bombaž za tovrstno rekreacijo ni primerno oblačilo, saj znoj vpija, zaradi česar se telo hladi. Funkcionalna oblačila se sušijo samo, kadar lahko odvajajo vlago in omogočajo, da ta izhlapi. Pod puhovko ali anorakom se vlaga nabira in funkcionalna oblačila izgubijo svoj učinek.

Pri smučarskih hlačah je poleg udobja in topline pomembna vodoodbojnost. Visokokakovostne vodoodbojne tkanine imajo vodni stolpec od 15.000 do 30.000 mm. Takšne tkanine zagotavljajo neprepustnost vode tudi v zelo zahtevnih pogojih in ob večjih obremenitvah. Na primer smučarske hlače s tako visokim vodnim stolpcem ne bodo prepustile vode, ko sedimo na mokrem sedežu sedežnice. Hkratno vodoodbojnost in zračnost materiala zagotavljajo membrane z milijoni majhnih por, ki so manjše od kapljic vode, da ta ne more prodreti od zunaj, vendar večje kot molekule vlage, ki lahko prehaja od znotraj navzven.

Nogavice in rokavice

Pri smučarskih nogavicah je pomembno, da izberemo pravo debelino in ojačitev nogavice glede na to, kako tesno želimo, da nas objame smučarski čevelj. Za bolj rekreativno smučanje se uporabljajo debelejše nogavice, ki so bolj udobne in toplejše. Za tekmovalno smučanje pa so boljše tanke smučarske nogavice, ker omogočajo bolj tesen oprijem čevlja in tako večji nadzor nad smučmi.

Nikoli ne nosite dvojnih, morda celo trojnih nogavic, saj vas ravno zaradi tega zebe. Najbolje je, da obujete en par smučarskih nogavic, lahko so tanke, saj se v noge hitro potimo, takšne pa se tudi hitro sušijo. Pomembno je, da poleg ustreznih smučarskih oblačil za smučanje uporabljate ustrezne smučarske rokavice, ki naj bodo tople, nepremočljive, hkrati pa morajo omogočati tudi dober oprijem.

Ne pozabite na ogrevanje!

Vsi tisti, za katere je alpsko smučanje način preživljanja sončnih ali tistih malo manj sončnih zimskih dni, se najbrž zavedate, da je dobro raztezanje pred vsakim fizično napornim športom še kako potrebno. Pri alpskem smučanju je zaradi zahtevne koordinacije in večjih obremenitev določenih delov telesa priporočljivo posebno ogrevanje. Poleg splošnih vaj, kot je tek na mestu, bi morali izvajati še mobilizacijske vaje, kot so kroženje z rameni in vaje za koordinacijo, na primer stoja na eni nogi. Kar na smučišču se lotite manjše rekreacije. Razmigajte vse sklepe in pretegnite mišice. Prva vožnja naj bo umirjena in za ogrevanje. Prijetno smuko vam želimo!