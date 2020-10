Kako bo letos izgledalo smučanje v Sloveniji, Avstriji in Italiji?

Oglasno sporočilo

Nihče ni oporekal doktorici Andrei Ammon, direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki je v izjavi za angleški The Guardian dejala, da so smučarska središča, predvsem tista v Italiji in Avstriji, bistveno pripomogla k širitvi novega koronavirusa. Za problematične je označila predvsem kabinske žičnice.