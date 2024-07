V splitski bolnišnici umrl 20-letni Slovenec, ki so ga pripeljali s festivala Ultra

V splitski bolnišnici je umrl mladenič, kamor so ga v nedeljo pripeljali s festivala Ultra. Gre za 20-letnega državljana Slovenije.

Sprejet je bil zaradi zastrupitve z alkoholom in drugimi snovmi ter zaradi težav z dihali. "V nedeljo mu je postalo slabo, prvo pomoč so mu nudili že na stadionu, kjer se odvija festival. V telesu je imel alkohol in druge neželene snovi. Z žrtvijo nismo mogli komunicirati, imeli pa smo informacije o tem, kaj je zaužil," so povedali na KBC Split.

"Ali lahko potrdite, da gre za ekstazi?" so vprašali novinarji. "Toksikološke izvide imamo, več o tem pa lahko pove policija," je dejal zdravnik.

Na urgenco je prišlo enajst ljudi

Iz KBC Split so zjutraj sporočili, da so ponoči in zjutraj pomagali enajstim osebam, med njimi devetim tujim državljanom.

Večinoma gre za zastrupitve z alkoholom in drugimi substancami ter za težave z dihali.

En bolnik je imel odprto rano na zadnjici, drugi pa vbod neznanega predmeta v nadlaket. Poleg tega je bila ena oseba hospitalizirana na kliniki za interne bolezni, druge pa so bile po oskrbi odpuščene.