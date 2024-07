V prometni nesreči umrl voznik osebnega avtomobila

Včeraj ob 16:29 uri so bili murskosoboški policisti obveščeni o prometni nesreči v Stari Novi vasi z udeležbo dveh vozil. 67 letni voznik je v blagem levem ovinku zapeljal na nasprotni vozni pas in je trčil v voznico osebnega avtomobila, ki se je pravilno pripeljala po cesti nasproti. Voznik je ostal ukleščen v vozilu, rešili so ga gasilci. Na kraju prometne nesreče je žal kljub oživljanju zdravnik potrdil smrt 67-letnika, udeležena voznica pa se je lažje telesno poškodovala.