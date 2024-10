Potem ko je v zadnjih tednih Izrael z natančnimi letalskimi napadi (z enim izmed njih je ubil tudi političnega voditelja Hezbolaha Hasana Nasralo) ali s posebnimi akcijami, kot je niz eksplozij pozivnikov in ročnih radijskih sprejemnikov, uničeval strukturo poveljevanja in odločanje v šiitski organizaciji, se je zdaj odločil za kopenski napad.

Izraelski vdor v Libanon leta 1982

To ni prvi kopenski napad izraelskih vojaških sil na ozemlje sosednje države v zgodovini. Leta 1982 so Izraelci prodrli vse do Bejruta, ko so hoteli uničiti Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) Jaserja Arafata. V poznejših letih je namesto PLO glavni sovražnik Izraela v Libanonu postala šiitska organizacija Hezbolah.

Med letoma 1982 in 2000 je Izrael nadziral del južnega Libanona ob svoji meji, da bi preprečeval napade na sever Izraela. Že tedaj se je morala izraelska vojska soočati z napadi Hezbolaha. Po letu 2000 se je moč Hezbolaha še okrepila, zaradi česar je Izrael leta 2006 skušal uničiti šiitsko organizacijo, a mu to ni uspelo, ker je kopenski napad spodletel.

Obmejno obstreljevanje od oktobra lani

Od 8. oktobra lani, tj. dan po vdoru Hamasa iz Gaze na jug Izraela, so se raketni napadi Hezbolaha na sever Izraela in incidenti zelo okrepili, zaradi česar so Izraelci umaknili nekaj deset tisoč civilistov s severa. Tudi Izrael je napadal cilje na jugu Libanona. Pomemben podatek v konfliktu je tudi dejstvo, da je Hezbolah tesno povezan z Iranom, medtem ko lahko Izrael računa na ameriško podporo.

Za zdaj lahko le ugibamo, kako daleč bodo s svojimi vojaški cilji v Libanonu šli Izraelci. Na fotografiji: izraelski obrambni minister Joav Galant (levo), načelnik generalštaba izraelske vojske Herci Halevi (v sredini) in poveljnik izraelskega vojaškega letalstva Tomer Bar 27. septembra letos. Foto: Guliverimage

Izraelska vojska je v noči na torek začela prve kopenske operacije. Javno napovedani cilj kopenske operacije je odstranitev napadalne infrastrukture ob meji, da Hezbolah ne bo mogel izvesti napadov na severne skupnosti Izraela v slogu 7. oktobra.

Uničenje Hezbolahovega raketnega arzenala

Obramboslovka Jelena Juvan pravi, da so izraelski vojaški cilji vsekakor uničenje oz. razbitje poveljniške strukture Hezbolaha, na kar nakazujejo tudi dogodki preteklih dni. "Hezbolah ni močna vojaška sila v smislu števila pripadnikov. Ocene so od 20 tisoč do sto tisoč pripadnikov, kar pa naj bi bilo pretirano. Toda po drugi strani ima izjemno močan raketni arzenal, s katerim je sposoben doseči tudi jug Izraela. In Izraelske obrambne sile s svojim vojaškim delovanjem želijo uničiti ta raketni arzenal ali pa ga vsaj onemogočiti do te mere, da ne bodo več sposobni raketirati izraelskega ozemlja."

Kako močan in razsežen bo izraelski napad?

Leta 2006 je izraelski vojski kopenski napad na Hezbolah spodletel. Bodo Izraelci zdaj uspešnejši oziroma je Hezbolah dovolj vojaško močan, da ustavi Izraelce?

"To je seveda odvisno od moči in razsežnosti izraelskega napada. Ali bo šlo za omejen kopenski napad na območja južnega Libanona, kjer prevladuje Hezbolah, in na predmestje Bejruta ali pa se bodo odločili za kopenski napad večjih razsežnosti, kar za zdaj zanikajo. Ključno vlogo pri tem, ali Hezbolah lahko zaustavi izraelski napad, bo imelo vprašanje, kako se bo v prihodnjih dneh oziroma mesecih odzval Iran," je prepričana obramboslovka.

Kakšno vlogo bo v konfliktu igrala redna libanonska vojska?

Za Hezbolah velja, da je postal v Libanonu država v državi, tudi vojaško gledano. Hezbolah namreč edini po petnajstletni libanonski državljanski vojni, ki se je končala leta 1990, ni razpustil svojih vojaških enot. Vse druge udeleženke libanonske državljanske vojske so razpustile svoje vojaške skupine, kar je bil začetek oblikovanja redne libanonske vojske.

Obramboslovka Jelena Juvan pravi, da so izraelski vojaški cilji vsekakor uničenje oziroma razbitje poveljniške strukture Hezbolaha, na kar nakazujejo tudi dogodki preteklih dni. Foto: FDV

Seveda se v luči zadnjih dogodkov postavlja vprašanje, ali se bo v spopade med Izraelci in Hezbolahom, ki potekajo na libanonskem ozemlju, vmešala tudi libanonska vojska. Jelena Juvan pravi, da libanonska vojska sicer obstaja, po podatkih CIA Factbook naj bi štela 70 tisoč aktivnih pripadnikov, vendar je njena moč v primerjavi z Izraelskimi obrambnimi silami (IDF) bistveno manjša in ni primerljiva. Poleg tega je Libanon država, ki ne deluje oziroma nima delujočih državniških struktur, kar se pozna tudi na delovanju vojske.

Kaj bodo na jugu Libanona storila enote Združenih narodov?

Poleg Hezbolaha se na jugu Libanona nahajajo tudi enote Združenih narodov (UNIFIL), ki trenutno štejejo nekaj več kot deset tisoč pripadnikov enot iz 50 držav (od leta 2006 do 31. julija 2023 so v tej misiji sodelovali tudi slovenski vojaki). Lahko pride do konflikta med enotami Združenih narodov in izraelsko vojsko?

Kot pravi Jelena Juvan, bodo Združeni narodi v primeru stopnjevanja konfliktov umaknili pripadnike misije, tako da do konfliktov ne bo prišlo. Pravila delovanja misije so točno določena in UNIFIL se ne sme postaviti na eno od strani v spopadu, imajo pa pripadniki pravico do samoobrambe v primeru, če so napadeni.

Smo tik pred izbruhom velike regionalne vojne?

Leta 1982 je izraelska vojska prodrla vse do Bejruta in ga delno zasedla. Zdaj številni opozarjajo, da lahko izraelska kopenska operacija sproži regionalno vojno. V spopad se lahko namreč vpletejo Hezbolahu naklonjene vojaške skupine iz Sirije, še večje posledice pa bi imelo morebitno vpletanje Irana. To lahko vodi v neposredno vojno med Izraelom in Iranom, pri kateri ZDA ne bodo stale križem rok.

"Glede morebitnih uspehov izraelske vojske je ključno, kako se bodo odzvale druge države v regiji. Prepričana sem, da bi se katera izmed njih odzvala, še preden bi se izraelska vojska približala Bejrutu. Ne pozabimo, da ima Izrael jedrsko orožje, izstrelke Jericho 3, kar spopadu daje nove dimenzije. Večja regionalna vojna se nakazuje, a je nadaljnje stopnjevanje odvisno od tega, kje se bo zaustavil Izrael oziroma kdo ga bo zaustavil, če sploh kdo," še pravi Jelena Juvan.