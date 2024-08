"Slovenija je opravila pomembno vlogo v igri med Zahodom in Rusijo" #video

"To je bila humanitarna misija reševanja nedolžnih življenj. In da bi rešili ta življenja, je pragmatični Zahod popustil Kremlju, ki je hotel nazaj svoje zločince," je izmenjavo zapornikov med zahodnimi državami in Rusijo pojasnil novinar, nekdanji dopisnik iz Moskve in dobri poznavalec Rusije Branko Soban.

V turški prestolnici Ankari so v četrtek opravili obsežno izmenjavo zapornikov med Rusijo in zahodnimi državami. Del te izmenjave sta bila tudi ruska vohuna Artjom Dulcev in njegova žena Ana Dulceva, ki so ju v Sloveniji, kjer sta delovala pod lažnima imenoma (Ludwig Gisch in Maria Rosa Mayer Munos), aretirali januarja lani.

V izmenjavo je bilo vključenih 26 ljudi

Vse skupaj so deset Rusov, vključno z dvema mladoletnikoma (otroka zakoncev Dulcev), predali v zameno za 16 zahodnih in ruskih političnih zapornikov iz Rusije in Belorusije.

Del izmenjave so bili med drugim ameriški novinar Evan Gershkovich, nekdanji ameriški marinec Paul Whelan, ameriško-ruska novinarka Alsu Kurmaševa, nemški državljan Rico Krieger, ki so ga v Belorusiji konec junija obsodili na smrtno kazen zaradi domnevnega sodelovanja v ekstremistični skupini in terorizma, ter ruska opozicijska politika Ilija Jašin in Vladimir Kara-Murza.

"Menjava popolnoma nedolžnih ljudi za zločince"

Branko Soban je za Siol.net o izmenjavi zapornikov povedal, da je bila to humanitarna misija reševanja popolnoma nedolžnih ljudi. In da bi rešili ta življenja, je Zahod popustil Kremlju, ki je hotel nazaj svoje zločince.

"V bistvu je to bitko dobil Kremelj, ker je dobil tisto, kar je hotel. To je v tej zgodbi slabo. Res je šlo tudi za reševanje življenj popolnoma nedolžnih ljudi. Tukaj je paradoks te menjave, zločince smo menjali za popolnoma nedolžne ljudi, ki niso naredili nič drugega, kot da so kritizirali režim."

Ameriški predsednik Joe Biden je med državami, ki so omogočile izmenjavo zapornikov, izpostavil tudi Slovenijo:

Soban je pojasnil, da sta bila Artjom Dulcev in Ana Dulceva, častnika ruske zunanje obveščevalne službe SVR, drugi najpomembnejši element te menjave. Prvi je bil zločinec Vadim Krasikov, osebni prijatelj ruskega predsednika Vladimirja Putina, vrhunsko izurjeni morilec, ki je avgusta 2019 sredi Berlina umoril čečenskega poveljnika Zelihmana Hangošvilija, zaradi česar so ga v Nemčiji obsodili na dosmrtni zapor.

"Pravo ni odigralo nobene vloge, šlo je za politični dogovor"

O čudenju, ki se je pojavilo v slovenski javnosti, ker je bila kazen, na katero je sodišče obsodilo zakonca Dulcev (leto in sedem dni), enaka času njunega pripora, kar pomeni, da sta bila izpuščena na prostost, je nekdanji dopisnik iz Moskve dejal, da pravo tukaj ni odigralo nobene vloge, ker je bil to politični dogovor. Ameriški predsednik Joe Biden je preteklo nedeljo klical slovenskega premierja Roberta Goloba in zadeva je bila urejena, je razložil Soban.

President Biden: "The toughest call on this one is for other countries. Because I asked them to do something that was against their immediate self-interest. Really difficult for them to do. Particularly Germany and Slovenia." pic.twitter.com/DRcyyZGE1o — Aaron Rupar (@atrupar) August 2, 2024 Ameriški predsednik Joe Biden je ob sprejemu iz Rusije izpuščenih zapornikov (med njimi je najbolj znan novinar Wall Street Journala Evan Gershkovich), znova omenil Slovenijo kot državo, ki je omogočila izmenjavo. Biden je omenil, da je države, ki so pomagale pri operaciji, prosil, naj storijo nekaj, kar je v nasprotju z njihovimi neposrednimi lastnimi interesi. Pri tem je izpostavil Nemčijo in Slovenijo. Kot vemo, je Nemčija iz zapora izpustila na smrt obsojenega ruskega morilca Krasikova, Slovenija pa je v operaciji sodelovala z izpustitvijo zakoncev Dulcev.

Bo Slovenija dobila kakšno nagrado za dobro sodelovanje?

Še zlasti sto bile za izmenjavo zainteresirane ZDA in Nemčija. A se je izkazalo tudi, da je Slovenija opravila veliko in pomembno vlogo v tej igri med Zahodom in Rusijo. "Je sodelovala, tako kot je treba, in bo verjetno tudi kaj dobila za to," pravi Soban, a dodaja, da ne bo šlo za veliko nagrado. Morda bo naša obveščevalna služba dobila kakšno sodobno tehnologijo in tehnološko opremo, ker je dozdajšnja zastarela.

Vohunska zgodba zakoncev Dulcev je tudi pokazala, kako je Slovenija v bistvu izjemno pomembna za vohune z Vzhoda. "Za nekakšno središče vohunov od konca druge svetovne vojne dalje velja Dunaj. Dunaj je gnezdo vohunov, vendar Ljubljana ni daleč. Slovenija ima namreč pomembno lokacijo. Še bolj kot Avstrija smo most na Balkan, kjer ima Rusija velike interese. Pa tudi kakšna druga država, na primer Kitajska. Obenem smo tudi most na Zahod. Vohunov je torej tukaj dosti, največ Rusov."

Kot je dejal Soban, aretacije ruskih vohunov ni nihče jemal preveč resno, zagovorniki Putinove politike so se celo norčevali iz tega.

"Pozorni moramo biti na Putinove trole v Sloveniji"

"Izkazalo se je, da je bila stvar izjemno resna. Ta zgodba tudi kaže, da se ne jemlje dovolj resno Putinovih trolov in njihovih tovarn, ki delajo na vso moč ter napadajo in blatijo vse po vrsti. Ti Putinovi plačani troli so krinka za tiste, ki delajo v ozadju. In tukaj sta imela pomembno vlogo zakonca Dulcev. Zadolžena naj bi bila za pokrivanje Evropske agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER). A to je bila samo njuna prva tarča, bile so še druge. Zato je treba, ko se v medijih oglasijo Putinovi ruski troli, dvigniti ušesa, ker se v ozadju skriva nekdo drug."

Dunaj je gnezdo vohunov, vendar Ljubljana ni daleč, ker ima Slovenija pomembno lokacijo, je namreč obenem most na Balkan in na Zahod, poudarja Soban. Foto: Ana Kovač

Na vprašanje, ali je izmenjava zapornikov znamenje kakšne otoplitve odnosov med Zahodom in Rusijo, Soban odgovarja, da nikakor ne gre za otoplitev. "Do vojne v Ukrajini se ljudje z Rusijo niso ukvarjali, zdi se mi, da tudi diplomati ne. To ni otoplitev, je čisti pragmatizem Zahoda, ki je pozitiven v tem smislu, da je menjava rešila življenja nedolžnih ljudi."

"V ruskih zaporih ljudje umirajo"

"Vsi vemo, da ljudje v ruskih zaporih umirajo. Mojega prijatelja Vladimirja Karo-Murzo so v zaporu dvakrat zastrupili, komaj so mu rešili življenje. Če ga ne bi spravili iz zapora, bi umrl tako kot Aleksej Navalni. To bi čakalo tudi mojega prijatelja Olega Orlova, ki je star več kot 70 let, v ruskih zaporih pa nekajletna zaporna kazen pomeni smrt, še zlasti, če si starejši. Ilja Jašin, tudi on je moj prijatelj, bi verjetno osem let prisojene kazni preživel, ker je mlajši. Če ga seveda v zaporu prej ne bi ubili," je še pojasnil Soban.