Za odprtje generalnega konzulata na Filipinih so sicer zaključeni vsi notranji postopki, sklep o odprtju pa bo kmalu objavljen v uradnem listu, so še sporočili z MZEZ. Foto: Reuters

Generalna sekretarka na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Renata Cvelbar Bek se je danes mudila na Filipinih, kjer bo Slovenija odprla nov generalni konzulat. Sestala se je z visokimi predstavniki Filipinov in z njimi razpravljala o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama, so sporočili z MZEZ.