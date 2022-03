Rusija: Ukrajincem smo onemogočili dostop do strateškega področja

(ŠESTI DAN VOJNE V UKRAJINI) Ruska vojska in proruski uporniki na vzhodu Ukrajine so uspešno združili moči ter prevzeli nadzor v ključni regiji vzdolž Azovskega morja, je danes, šesti dan ruske invazije na Ukrajino, sporočil tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva v Moskvi Igor Konašenkov. Ukrajinska stran teh navedb zaenkrat ni potrdila.

Pregled ključnih dogodkov v Ukrajini:

12.44 Ukrajina: Ubitih ali ranjenih je bilo 5.700 ruskih vojakov

12.38 Ruske sile oblegajo več mest

10.52 Predaja ruskih vojakov

8.42 Napad na drugo največje mesto Ukrajine

8.12 V nedeljskem ruskem napadu umrlo 70 vojakov

6.42 Kijevu se bliža dolg ruski vojaški konvoj

00.20 V Ukrajini umrlo več kot sto civilistov

15.35 Ruska vojska skupaj s separatisti Ukrajino odrezala od Azovskega morja

Kot poroča ruska tiskovna agencija Tass, je tako dostop ukrajinskih sil do Azovskega morja od danes "popolnoma blokiran".

Konašenkov je še pojasnil, da so pripadniki ljudske milice iz Donecka prodrli do administrativne meje ukrajinske regije Doneck in se tam povezali z ruskimi vojaki, ki so že pred tem prevzeli nadzor nad ukrajinskimi okrožji ob Azovskemu morju.

Dejal je še, da je ruska vojska danes z morja streljala z visoko preciznim orožjem dolgega dosega ter v Ukrajini zadela dve letališči in tri radarje.

Poveljniki separatističnih sil so pred tem sporočili, da je njihov cilj popolna kapitulacija strateško pomembnega pristaniškega mesta Mariupol ob Azovskem morju ter da so danes že uspeli v veliki meri "uničiti" kraj Volnovaha, kakšno uro vožnje severno od Mariupola, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Mariupol je sicer danes brez elektrike.

Azovsko morje je celinsko morje, ki predstavlja stranski zalivski severnovzhodni del Črnega morja. Na severu ga omejuje Ukrajina, na vzhodu Rusija in na zahodu polotok Krim.

12.44 Ukrajina: Ubitih ali ranjenih je bilo 5.700 ruskih vojakov

Ukrajinske oblasti so sporočile, da je bilo v prvih petih dneh intenzivnih spopadov v državi ubitih in ranjenih 5.710 ruskih vojakov.

V videosporočilu, objavljenem na Facebooku, je tiskovni predstavnik generalštaba ukrajinske vojske dejal, da so ukrajinske sile zajele več kot 200 ruskih vojakov.

Dodal je, da je bilo uničenih 198 ruskih tankov, 29 letal, 846 oklepnih vozil in 29 helikopterjev.

12.38 Ruske sile oblegajo več mest

O napredovanju ruskih sil danes poročajo tudi iz nekaterih drugih delov Ukrajine. Mesto Mariupol ob Azovskem morju na jugovzhodu Ukrajine je ob napredovanju ruskih sil ostalo brez elektrike, je sporočil guverner regije Pavlo Kirilenko.

Tarča ruskega obleganja je tudi mesto Herson, ki leži na jugu Ukrajine, severno od polotoka Krim. Župan mesta Igor Kolihajev je na Facebooku zapisal, da so Rusi tik pred mestom.

10.52 Predaja ruskih vojakov

Illia Ponomarenko, novinar časnika The Kyiv Independent, je danes na družbenem omrežju Twitter objavil posnetek predaje ruskih vojakov. Lokacija posnetka sicer ni znana.

Noooooice.

Russian soldiers are surrendering. pic.twitter.com/e2YpxP6dy5 — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 1, 2022

8.42 Napad na drugo največje mesto Ukrajine

Ruske sile so zjutraj napadle mesto Harkov, drugo največje ukrajinsko mesto. Raketni izstrelek je razdejal osrednji mestni Trg svobode, kjer stoji stavba državnih organov. Po neuradnih podatkih tamkajšnjih oblasti je v eksploziji umrlo deset civilistov, med njimi trije otroci. Zelenski je rusko obstreljevanje Harkova označil za vojni zločin.

Videoposnetek, objavljen na družbenih omrežjih, prikazuje raketo, ki je priletela v pročelje stavbe in povzročila obsežno eksplozijo, v kateri je razneslo okna in bližnje avtomobile.

V Harkovu so že v nedeljo potekali srditi spopadi. Ukrajinskim silam je uspelo pregnati rusko vojsko, ofenziva proti Kijevu pa je obtičala v predmestju Irpin, kjer posnetki kažejo zgorele tanke in druga vozila in ukrajinske vojake, ki pobirajo orožje s trupel ruskih vojakov.

8.12 V nedeljskem ruskem napadu umrlo 70 vojakov

V ruskem topovskem napadu na letalsko bazo Okhtyrka je bilo v nedeljo po podatkih BBC ubitih najmanj 70 ukrajinskih vojakov, so potrdile ukrajinske oblasti. Reševalci med ruševinami iščejo morebitne preživele.

Aftermath of a strike against a military base in Okhtyrka. Large impact could point to the use of ballistic missile #Ukraine pic.twitter.com/xGpqUi6Ae0 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 28, 2022

7.21 Rusi obkolili mesto Herson

Ruske sile naj bi obkolile tudi mesto Herson na jugu Ukrajine, severno od polotoka Krim. Župan mesta Igor Kolihajev je na Facebooku zapisal, da so Rusi tik pred mestom.

"Na vpadnicah v Herson je ruska vojska postavila kontrolne točke. Težko je reči, kako se bodo zadeve razvijale," je zapisal in dodal: "Herson je ukrajinski. Herson bo vzdržal!"

Hostomel, northwest of Kyiv pic.twitter.com/OJMI7OBO1v — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 1, 2022

6.42 Kijevu se bliža dolg ruski vojaški konvoj

Konvoj, ki se bliža Kijevu, sega od letališča Antonov, ki je 25 kilometrov oddaljeno od središča Kijeva, do kraja Pribirsk na severu, je na podlagi svojih satelitskih posnetkov sporočila ameriška družba Maxar.

Kot je videti na posnetkih, so nekatera vojaška vozila v konvoju precej oddaljena drug od drugega, medtem ko so na nekaterih delih vozila zelo blizu ali vzporedno. Ob poti konvoja pa je opaziti goreče hiše.

Act now! Not much time to save ⁦@Ukraine⁩ from this ⬇️ #Russian convoy.



USA & #EU must bomb or drone strike immediately and eliminate the convoy line in one strike mission!



⁦@BBC⁩ ⁦@CNN⁩ ⁦@NPR⁩ pic.twitter.com/hAFrRiIiNo — cascadesmichele (@cascadesmichele) March 1, 2022

Posnetki ameriške družbe kažejo tudi novo kopičenje ruskih sil – helikopterjev in kopenskih vozil – v Belorusiji okoli 30 kilometrov od meje z Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski konvoj naj bi bil precej daljši od 27 kilometrov, kot so najprej poročali v medijih, raztezal naj bi se na 64 kilometrih. Foto: Twitter

00.20 V Ukrajini umrlo več kot sto civilistov

Po podatkih urada visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je v Ukrajini zaradi ruskega napada doslej umrlo več kot sto civilistov, ranjenih jih je bilo več kot 300. Med smrtnimi žrtvami je tudi najmanj sedem otrok.

At least 102 civilians in #Ukraine have been killed since #Russia launched its invasion #UN human rights chief Michelle Bachelet says. #RussiaUkraineWar https://t.co/MC6lpBrQsM — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 28, 2022

Ob tem so v Ženevi v ponedeljek po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dodali, da je večino teh žrtev povzročila uporaba eksplozivnega orožja, vključno z obstreljevanjem težkega topništva, raketnimi izstrelki in zračnimi napadi.

Po podatkih ukrajinskih virov je bilo zaradi spopadov ubitih več kot 350 civilistov.

Rusija sicer zanika navedbe, da napada civilne objekte. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je napade na civiliste že označil kot popolnoma nesprejemljive. Ukrajina pa je pred Varnostnim svetom ZN Moskvo obtožila vojnih zločinov.

Ukrajinska in ruska vojska sta ob tem objavili tudi navedbe o velikih izgubah na nasprotni strani. Ukrajinska vojska je objavila, da naj bi bilo od začetka vojne ubitih več kot pet tisoč ruskih vojakov in uničenih 191 tankov. Po podatkih ukrajinskih virov je bilo uničenih tudi 29 ruskih helikopterjev in 29 ruskih letal.

Rusko obrambno ministrstvo pa je objavilo, da so ruske čete prodrle še 16 kilometrov v notranjost regije Lugansk na vzhodu Ukrajine. Ob tem so dodali, da so od začetka "posebne operacije" uničili več kot tisoč objektov vojaške infrastrukture, vključno z več kot 300 tanki.

Številk, ki sta jih navedli obe strani, po navedbah dpa ni bilo mogoče neodvisno preveriti. Rusija je doslej sicer priznala, da je med spopadi v Ukrajini utrpela izgube, a podrobnih številk niso sporočili.