Skrivnostna bolezen v Indiji: v bolnišnicah več sto ljudi

Povedal je še, da so od 340 bolnikov, kolikor so jih od sobote sprejeli v bolnišnice, 168 ljudi že odpustili v domačo oskrbo, poroča STA.

Zdravstvene oblasti vzroka bolezni še niso ugotovile, a krvni testi kažejo, da ne gre za virusno okužbo. "Vsi bolniki so bili negativni na testu na novi koronavirus. Po testiranjih smo izključili tudi možnost zastrupitve z zrakom, vodo ali hrano, vzrok poskušamo ugotoviti z nadaljnjimi testiranji," je po pisanju STA še dejal Rao.

Po poročanju lokalnih medijev je bolezen zahtevala že prvo smrtno žrtev, in sicer naj bi umrl 45-letni moški. Tiskovni predstavnik Rao je te navedbe zavrnil in dejal, da je v tem primeru šlo za smrt zaradi srčnega napada.

Whats happening? @ANI: Number of people falling sick in Eluru is increasing. From last night to this morning around 140 persons were admitted & discharged. Symptoms include nausea & fainting. Reason unkown: #AndhraPradesh pic.twitter.com/7QD9hU1vIF