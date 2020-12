Fafangel zapušča vladno svetovalno skupino

Informacijo so za STA potrdili na NIJZ. Kot so zapisali na STA, je Fafangel ministra za zdravje Tomaža Gantarja uradno obvestil o svoji odločitvi in tudi pojasnil razloge za to.

Vladni govorec Jelko Kacin je na dopoldanski novinarski konferenci dejal, da je Fafangel izjavo o nepreklicnem izstopu Gantarju podal včeraj, v njej je navedel razloge, ki pa jih javno ne bo pojasnjeval. Kot je še dejal Kacin, so bili o tem obveščeni danes zjutraj.

Fafangel je sicer pred tedni v intervjuju za Mladino dejal, da se z nekaterimi ukrepi za zajezitev epidemije strinja, z drugimi manj. "Zelo težko se je opredeljevati, kateri ukrep je morda pretiran, ker zdaj ni prostora za napake. Ko to obdobje mine, ko število novih okužb spet spravimo na obvladljivo raven, pa bi vsekakor nekatere stvari delal precej drugače kot doslej," je takrat dejal Fafangel.

Ne gre za prvi odstop vodje Centra za nalezljive bolezni na NIJZ iz vladne svetovalne skupine za covid-19. V začetku aprila je tako iz svetovalne skupine izstopila Maja Sočan, ki je Center vodila pred Fafangljem.