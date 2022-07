To so prva navodila nove skupine za obvladovanje in zajezitev covida

"Epidemijo bo obvladovala stroka. Zavedamo se vloge NIJZ in MZ, zato je bila v torek imenovana Nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet," je pojasnil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covidne bolnike v zdravstvenem sistemu, ki je bila imenovana v začetku tega tedna, je danes izvajalcem zdravstvene dejavnosti in drugim deležnikom v zdravstvenem sistemu poslala navodila za obvladovanje in zajezitev z okužbo sars-cov-2.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za zdravje, gre za nabor ukrepov, ki jih posamezni deležniki v sistemu lahko po potrebi prilagodijo oziroma nadgradijo z dodatnimi ukrepi, seveda upoštevajoč vrsto zdravstvene dejavnosti, ki jo izvajajo, in epidemiološko sliko v lokalnem okolju.

"Epidemijo bo obvladovala stroka. Zavedamo se vloge NIJZ in MZ, zato je bila v torek imenovana Nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet. Vodja je dr. Matjaž Jereb," je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Ko bodo presežene kapacitete, se bo aktiviral sistem za premestitev bolnikov

Med drugim so zapisali, da se bolniki z okužbo sars-cov-2 vodijo po regionalnem principu. Vodstvo bolnišnic pa je dolžno zagotoviti do deset odstotkov postelj, namenjenih bolnikom, ki so pozitivni na sars-cov-2. Glede na epidemiološke razmere bodo odstotek postelj postopno dvigovali do 20 odstotkov vseh posteljnih zmogljivosti. Ko pa bo bolnišnica presegla dogovorjeni delež posteljnih zmogljivosti, se bo preko koordinatorja in dispečerske službe aktiviral sistem za premestitve bolnikov v druge bolnišnice. Sicer lahko vodstvo bolnišnic obravnavo bolnikov z okužbo sars-cov-2 organizira v obliki covidnih oddelkov ali kohortnih izolacijskih oddelkov/sob (rdeče cone).

Navodilo predvideva tudi, da vodstvo bolnišnic imenuje opolnomočenega koordinatorja za postelje, namenjene bolnikom s covid-19, ki bo opolnomočen za komunikacijo z nacionalnim koordinatorjem in bo sodeloval na skupnih operativnih sestankih prek spleta.

Organizacija dela izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni mora v skladu z navodili ob ustrezni obravnavi bolnikov s covid-19 omogočiti nemoteno obravnavo preostalih bolnikov in izvajanje preostalih zdravstvenih storitev, so še zapisali na ministrstvu.

