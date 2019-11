Francija: V porušenju visečega mostu umrla 15-letnica #video

V porušenju visečega mostu čez reko Tarn je umrla 15-letnica, več oseb pogrešajo. Most se je porušil severno od francoskega mesta Toulouse. Po navedbah lokalnih oblasti sta v reko zgrmela avtomobil in tovornjak ter najverjetneje še tretje vozilo.

Reševalci so doslej rešili štiri osebe, več oseb pogrešajo. 150 metrov dolg in pet metrov širok most povezuje kraja Mirepoix-sur-Tarn in Bessieres, ki sta približno 30 kilometrov severno od mesta Toulouse.

Foto: Google maps

Na kraju nesreče je več kot 60 reševalcev in 40 policistov. V teku je iskalna akcija za pogrešanimi. Po navedbah gasilcev naj bi bilo več ljudi poškodovanih, od tega naj bi bili dve osebi v smrtni nevarnosti.

Toulouse: un puente se derrumba a Mirepoix-sur-Tarn, por lo menos una persona ha muerto https://t.co/N4nTlKYtCU pic.twitter.com/byuhdIZGaO — ciobanu fabian (@the_em_la_IN_EN) 18 November 2019

Nosilnost mostu je bila 19 ton in naj bi ga zgradili v 30. letih minulega stoletja. Po navedbah načelnika gasilcev in vodje varnosti Etiennea Guyota so most redno preverjali. Poteka sicer preiskava, če ni tovornjak na mostu morebiti presegel omejitve 19 ton.