Na Tajvanu po zrušenju mostu pogrešajo več ljudi

Vzrok porušenja mostu v ribiškem pristanišču Nanfangao v okraju Yilan še ni znan. V času nesreče je bilo lepo vreme, je pa pred tem na območju divjal tajfun Mitag.

Na svetovnem spletu se je že pojavil videoposnetek porušenja mostu z jeklenim obokom; na njemu je videti cisterno, kako prečka most in ko že skoraj doseže drugo stran, se most v celoti, skupaj z obokom, poruši, pri tem pa v globino pade tudi cisterna.

Voznika cisterne so sicer rešili iz gorečega tovornjaka in ga s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico.

Pogrešanih najmanj šest oseb

Deli porušenega mostu so padli na več ribiških ladij. Devet ljudi, ki so bili na krovu ladij, so rešili iz vode. Gre za tuje delavce, ki so na ladjah čakali na odhod tajfuna Mitag. Najmanj šest ljudi pogrešajo. Doslej niso potrdili nobene smrtne žrtve.

140 metrov dolgi most je edini most na Tajvanu s samo enim jeklenim obokom. Zgradili so ga pred približno 20 leti in je veljal za znamenitost regije.

"Iskanje preživelih je trenutno naša prioriteta," je sporočila tajvanska predsednica Tsai Ing-wen, ki je tudi že odpotovala na kraj nesreče.

Tajfun Mitang s silovitim vetrom in obilnim dežjem je na Tajvanu pustošil v ponedeljek in danes. Povzročil je precejšnjo gmotno škodo na številnih območjih. Poškodovanih je bilo najmanj 12 ljudi. Več kot 65.000 gospodinjstev je ostalo brez električne energije, skorajda 5000 ljudi so morali evakuirati. Po navedbah tajvanskih vremenoslovcev je Mitag medtem že oslabel in se pomika proti Severni Koreji.