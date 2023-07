Severni Atlantik najtoplejši v zgodovini meritev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po predhodnih podatkih, ki jih je v petek objavila ameriška uprava za oceane in ozračje NOAA, je morska površina v severnem Atlantiku ta teden dosegla najvišjo temperaturo v zgodovini meritev. Severni Atlantik običajno sicer najvišje temperature doseže septembra. V luči tega uprava opozarja, da bo rekord verjetno kmalu znova presežen.

"Na podlagi naše analize je bila v sredo zabeležena rekordna povprečna temperatura morske površine v severnem Atlantskem oceanu, in sicer 24,9 stopinje Celzija," je sporočil Xungang Yin, znanstvenik iz NOAA.

NOAA, ki spremlja temperaturo morja od začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja, bo zdaj potrebovala približno dva tedna, da potrdi svoje predhodne ugotovitve.

"Temperatura morske površine v severnem Atlantiku bo predvidoma še naprej naraščala v avgustu," je opozoril Yin in dodal, da bo novi rekord zelo verjetno kmalu presežen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Severni Atlantik najtoplejši običajno šele septembra

Rekord je še posebej presenetljiv, saj severni Atlantik najvišjo temperaturo običajno doseže šele v začetku septembra. Tako je bil na primer prejšnji rekord zabeležen septembra lani in je znašal 24,89 stopinje Celzija.

Rekordne temperature v Atlantiku so sicer zabeležili le nekaj dni po tem, ko so Združeni narodi potrdili, da bo letošnji julij najtoplejši mesec v zgodovini meritev. Poleg Atlantika pa se vse bolj segreva tudi Sredozemsko morje, opozarja skupina španskih znanstvenikov, ki trdi, da je morje v ponedeljek doseglo najvišjo temperaturo v zgodovini meritev, in sicer 28,71 stopinje Celzija.