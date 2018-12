Če uživate na tej plaži, potem ste že vstopili v novo leto

11.00 Prebivalci tihomorskih otočij Samoa in Kiribati so prvi, ki so morali zamenjati koledarje.

New Year's Eve 2018: Samoa and Kiribati first countries to celebrate 2019 https://t.co/iCTnlVGvQm pic.twitter.com/5rwij5CWqj — The New York Times Post (@nytimespost) December 31, 2018

Na Kitajskem bodo nazdravili ob 17. uri po srednjeevropskem času, na zahodnih kontinentih pa bodo med prvimi proslavili v brazilskem Riu de Janeiro, in sicer ob 3. uri po srednjeevropskem času. Med zadnjimi bodo v novo letos vstopili na Bakerjevem otoku, in sicer 13 ur za nami.

Prebivalci tihomorskega otočja Kiribati so prvi, ki so morali zamenjati koledarje. Foto: Reuters