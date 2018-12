Za silvestrovo na Kredarico? Ne pozabite na spalko, pozabite pa na petarde.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Triglavski dom na Kredarici je pozimi uradno sicer zaprt, a nikogar ne pustijo pred vrati. Za silvestrski večer bo v domu prenočilo med 100 in 150 planincev.

Triglavski dom na Kredarici je pozimi uradno sicer zaprt, a nikogar ne pustijo pred vrati. Za silvestrski večer bo v domu prenočilo med 100 in 150 planincev. Foto: Irena Varl/Facebook

Debela snežna odeja, mir, čist zrak, dobra družba, za nameček pa še dejstvo, da na visoki nadmorski višini ni grehov. Vsaj tako pravijo. Pričakovanje novega leta v gorah je po mnenju številnih najlepši način preživljanja silvestrskega večera. Nekateri ljubitelji narave si za uživanje silvestrskega duha izberejo kar najvišje ležečo slovensko planinsko postojanko. "Če je napoved obetavna, jih na Kredarici prenoči tudi med 100 in 150," pravi Herman Uranič, oskrbnik Triglavskega doma na Kredarici, ki je v zimski sezoni uradno zaprt, a njegova vrata v praksi niso nikoli zaklenjena. Kako je mogoče silvestrovati tik pod Triglavom?

"Dom na Kredarici je trenutno sicer zaprt, a nihče ne bo ostal pred vrati, če se bo do tam povzpel," pravi Herman Uranič, oskrbnik Triglavskega doma na Kredarici. "Prenočite lahko v sobah, ki trenutno niso ogrevane, zato s seboj prinesite spalno vrečo," svetuje tistim, ki razmišljate, da bi najdaljšo noč preživeli na nadmorski višini 2515 metrov. Pričakuje, da bo v primeru obetavne napovedi (za zdaj kaže na lepo vreme) na Kredarici kar gneča, med 100 in 150 planincev.

Ker je Triglavski dom na Kredarici uradno zaprt, ni ogrevan. Če nameravate tam prenočiti, ne pozabite na spalno vrečo. Foto: Ana Kovač

Nočitev vas bo stala 12 evrov, če boste potrebovali pijačo, vam bosta postregla meteorolog in pripadnik Slovenske vojske, ki sta trenutno na Kredarici.

Kot nam je zaupal meteorolog Marjan Žnidaršič, ki bo na Kredarici silvestroval že šestič, vam v primeru hude lakote odstopita tudi del vsebine iz njunega lonca. "Tukaj se na tak način silvestruje že 70 let," je povedal. Ker nesreča nikoli ne počiva, se zgodi, da morata tudi meteorologa planincem v težavah priskočiti na pomoč. "Zgodilo se je že, da so planinci po vseh štirih prilezli do doma, in smo jih morali ogreti, se je pa dogajalo tudi, da smo koga reševali, ki se je v bližini znašel v težavah."

Pravi, da se priporočilo o izogibanju pirotehniki spoštuje. "Ne pomnim, kdaj je kdo na Kredarici metal petarde," je dejal. "Sta pa tukaj gor dve harmoniki in dve kitari, tako da bo veselo," je namignil. Mimogrede, trenutno je na Kredarici samo 20 centimetrov snega, a vseeno ne pozabite na dereze in cepin. Še posebej v primeru, da skrivoma gojite tudi željo, da bi se na silvestrski večer ali prvo jutro novega leta povzpeli na Triglav.

Od organiziranega silvestrovanja do spontanega skoka v novo leto

Kako pa je s silvestrovanjem po drugih planinskih kočah? V nekaterih bo najdaljša noč v letu povsem spontana in bo prepuščena navdihu, drugod pa bo skok v novo leto organiziran.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

V Valvasorjevem domu pod Stolom, ki ste ga izbrali za naj planinsko kočo tega leta, pripravljajo organizirano silvestrovanje, vrata pa so odprta tudi za tiste, ki se bodo za obisk njihovega doma odločili v zadnjem trenutku. "Ponujamo hribovsko silvestrsko večerjo, ki vključuje bograč, 'štrudl', polnočno penino, po polnoči pa bodo na voljo narezki. Zabaval nas bo Duo King. Ugotovili smo, da je tak način silvestrovanja bolj primeren kot pa večerja z več hodi, kot smo prakticirali pred leti," je povedal Aleš Štefe, oskrbnik Valvasorjevega doma.

Živahno bo tudi na Roblekovem domu na Begunjščici, kjer so prenočitvene zmogljivosti razprodali že pred dvema mesecema, a tudi tukaj vas ne bodo pustili pred vrati, če se boste zadnji hip odločili za skok na priljubljeno goro, ki jo je opeval že ansambel bratov Avsenik. Za silvestrski meni, zajtrk in prenočišče boste odšteli 50 evrov.

Nekaj prostih mest je še v Taborniškem domu na Šiji, kjer boste za 40 evrov deležni kmečke pojedine, aperitiva, penine, sladkih dobrot in prenočišča. Pričakujejo vas tudi na Šmarni gori, kjer organiziranega silvestrovanja sicer ne načrtujejo, bo pa točilni pult odprt vse do druge ure zjutraj. Največ ljudi se na priljubljeni ljubljanski vzpetini zbere med 23.30 in 00.30, vse obiskovalce pa prosijo, naj se izognejo uporabi pirotehničnih sredstev.

Dom na Klemenči jami, ki ste jo letos izbrali za naj visokogorsko planinsko kočo, je trenutno zaprt, zaprto pa bo 31. decembra tudi na Kumu, naj planinski koči leta 2015. "Novo leti pride ravno na ponedeljek, ko je edini dan v tednu, ko je dom zaprt," je pojasnila Nina Koščak, ki je na mestu oskrbnice doma 1. decembra zamenjala legendarnega slaščičarja Ledineka. "Dom bo odprt že 1. januarja, za 2. januarja pa pripravljamo tradicionalni novoletni pohod. V lepem vremenu pričakujemo velik obisk," je še dodala.