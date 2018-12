Ne zamudite nepozabnega silvestrovanja v Baru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še ne veste, kje bi preživeli najdaljšo noč leta? Zakaj je ne bi preživeli z barovci? Ti obljubljajo večer presenečenj, ki vas bodo navdušila. Ampak morali boste pohiteti, vstopnice so že skoraj pošle.

Silvestrska noč v Baru bo polna zanimivih presenečenj. Barovci za obiskovalce pripravljajo nepozabno zabavo, kjer ne bo manjkalo dobre glasbe in pijače. To pa ni vse. Vse tiste, ki se bodo divjemu rajanju z barovci pridružili pred polnočjo, čakata pijača dobrodošlice in kozarec penine.

V Baru se obeta nora silvestrska zabava.

31. decembra bo obratovala tudi stojnica s toplimi prazničnimi napitki, in sicer od 12. pa vse do 6. ure zjutraj. Bar, kjer se bo odvila najbolj nora novoletna žurka v Ljubljani, pa bo svoja vrata odprl ob 20. uri. Pohitite z rezervacijo in nakupom vstopnic, saj je na voljo le še nekaj prostih mest. Vstopnina je 15 evrov. Vabljeni!

URNIK OBRATOVANJA v ponedeljek, 31. 12. 2018:

STOJNICA: od 12.00 do 6.00

BAR: od 20:00 do 6:00

Več informacij: manager@bar-planet.si

Prihodnjo soboto, 5. januarja 2019, ne zamudite velikega finala resničnostnega šova Bar. Šov pa lahko spremljate tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.