Nad Matejevim ravnanjem se zgražata tudi Nika in Sandi #video

Nika in Sandi se strinjata, da ga je Matej tokrat polomil. Foto: Planet TV

Da ga je Matej s tem, ko je na pomoč v finalnem tednu poklical Marušo in jo tako nekako speljal Tei, močno polomil, se strinjajo tudi preostali barovci. Celo Sandi, ki se običajno v odnose drugih ne vtika, tokrat ni mogel biti tiho.

Glavna tema pogovora tega dne je odnos Tee in Mateja, ki se je v zadnjem tednu ali dveh močno spremenil. Izmenjevanje nežnosti namreč ni več tako pogosto, skorajda večkrat kot v objemu se znajdeta na nasprotnih bregovih.

Tokrat sta se znašla sredi novega spora zato, ker je Matej za pomoč pri delu v lokalu v prihodnjem tednu poklical Marušo, ki jo je nameravala poklicati tudi Tea. A Matej pravi, da je Teo razumel drugače – da bo prej klicala sestro in prijateljico, zato jo je vprašal, ali lahko sam pokliče Marušo. Tea naj bi mu pritrdila. Več o njunem sporu okrog Maruše preberite TUKAJ.

Spor Tee in Mateja je nekaj, mimo česar niso mogli niti drugi barovci. Celo Nika in Sandi sta med izmeno v lokalu rekla nekaj besed na to temo. "Bolano … Ves ta odnos," je začela Nika. "Za moje pojme ga je tu Matej pobiksal," pa je dodal Sandi, ki tokrat ni mogel ostati tiho.

