Nov konflikt med Teo in Matejem: S tabo se mi ne da več! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tea in Matej sta se spet znašla sredi konflikta.

Tea in Matej sta se spet znašla sredi konflikta. Foto: Planet TV

Barova golobčka sta znova v težavah. Tokrat sta se znašla na nasprotnih bregovih zaradi izpadle Barovke Maruše. Njo je namreč hotela poklicati Tea na pomoč v finalnem tednu, a jo je Matej prehitel in tako je Maruša že njemu obljubila svojo pomoč. Kar je seveda razburilo Teo.

Barovci lahko v tednu pred velikim finalom na pomoč pri delu v lokalu pokličejo nekdanje tekmovalce. Če nihče od njih noče priskočiti na pomoč, lahko nato srečo poskusijo še pri družinskih članih in prijateljih. Pri pogovorih o tem, kdo bo koga poklical, je očitno med Barovima golobčkoma prišlo do velikega nesporazuma, saj je Matej poklicala Marušo, ki jo je zase hotela tudi Tea. A Matej trdi, da tega ni jasno in glasno povedala, zato je bil prepričan, da bo klicala sestro oziroma prijateljico.

Barov parček se je tako znova znašel sredi konflikta. Del dogajanja si oglejte v spodnjem videu, še več pa izveste v nocojšnji epizodi Bara, ki bo na sporedu ob 22.20 na Planetu.

Prihodnjo soboto, 5. januarja 2019, ne zamudite velikega finala resničnostnega šova Bar. Šov pa lahko spremljate tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.