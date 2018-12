Se v Bar vračata Žiga in Noemi? #video

Glavna tema pogovora tako ni več veliki finale in to, kdo bo domov odnesel glavno nagrado 50 tisoč evrov, saj so se začeli barovci pogovarjati tudi o tem, koga bodo v zadnjem tednu poklicali nazaj v šov, da jim bo pomagal pri delu v lokalu. Matej se je obrnil na Žigo, za katerega meni, da je odličen natakar, a ni imel prave priložnosti pokazati svoje delavnosti in spretnosti. Katarina ima namen poklicati brata Vida, če on ne bo utegnil, pa se bo obrnila na Noemi. A vse kaže, da Tei misel na to, da bi se Noemi v zadnjem tednu vrtela po lokalu, ne diši preveč.

Del pogovorov o tem, kdo bo koga poklical in zakaj Tea misli, da Noemi ni prava izbira za pomoč v zadnjem tednu, preverite v spodnjem videu. Še več zanimivega dogajanja pa ne zamudite v novi epizodi Bara, ki bo na sporedu nocoj ob 23.15 na Planetu.

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 23.15 in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu oddaja v živo. Velikega finala pa ne zamudite že prihodnjo soboto, 5. januarja 2019.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.