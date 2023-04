Se bo Sanna Marin poslovila z oblasti?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sanna Marin od decembra 2019 vodi levosredinsko koalicijo petih strank (Socialdemokratska stranka Finska, Zeleni, Stranka centra, Levo zavezništvo in Švedska ljudska stranka). Svetovni mediji so postali pozorni na to koalicijo tudi zato, ker ima vseh pet strank, ki sestavlja koalicijo, na svojem čelu žensko. Foto: Guliverimage

Finci bodo v nedeljo odšli na parlamentarne volitve. Javnomnenjske ankete napovedujejo zelo tesen boj med vladajočimi socialdemokrati Sanne Marin in opozicijsko konservativno-liberalno Nacionalno koalicijo. Zelo visoko je tudi populistična stranka Finci.

Finska je zadnje čase v središču svetovne pozornosti zaradi svojega vključevanja v Nato. Za razliko od nordijskih sosedov Švedov so Finci v zadnjih dnevih dobili zeleno luč tudi od Madžarske in Turčije, zadnjih dveh članic Nata, ki še nista ratificirali vstopa Finske v Nato. S to dobro popotnico bo finska premierka Sanna Marin odšla na nedeljske parlamentarne volitve.

Tesen spopad za prvo mesto

A morda to ne bo dovolj za zmago, saj po zadnjih javnomnenjskih anketah, ki jih je objavil ameriški medij Politico, socialdemokrati za eno odstotno točko zaostajajo za Nacionalno koalicijo. Ta ima 20-odstotno podporo, socialdemokrati pa devetnajst. Pri devetnajstih odstotkih je tudi desna populistična stranka Finci.

V 200-članskem finskem parlamentu je v trenutnem sklicu kar devet strank, najverjetneje bo enako tudi po nedeljskih volitvah. Kot piše Euronews, so bile na zadnjih volitvah leta 2019 glavne teme okolje, priseljevanje in družbena neenakost. Letos je veliko več poudarka na stanju gospodarstva in naraščanju življenjskih stroškov.

Marinova je bolj priljubljena kot njena stranka

Kot je za Euronews povedala poznavalka finske politične zgodovine Jenny Kärimäki, je pomemben dejavnik na teh volitvah tudi Marinova. Ta je bolj priljubljena kot njena socialdemokratska stranka in tudi bolj kot drugi finski strankarski voditelji. Ni pa nujno, da bo to prineslo tudi zmago njeni stranki.

Vodja konservativno-liberalne stranke Nacionalna koalicija Petteri Orpo, ki mu kritiki očitajo nekarizmatičnost, je manj priljubljen med volivci kot Marinova. A kljub temu lahko njegova stranka zmaga. Foto: Guliverimage

Marinova je v zadnjih letih postala svojevrstna mednarodna politična zvezda. Mediji so postali pozorni nanjo, ko je decembra 2019 pri 34 letih postala finska premierka. Pozornost je vzbujala tudi s svojimi fotografijami, pravi škandal pa je izbruhnil poleti 2022, ko je v javnost prišel videoposnetek, kako s prijatelji in prijateljicami pleše na neki zabavi. Takrat je šla tudi na test prisotnosti drog, ki je bil negativen.