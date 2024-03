Satelitski posnetki razkrivajo strašansko ceno, ki jo plačuje ruski okupator

🔴 EXCLUSIVE: Expanding Russian military cemeteries suggest huge troop losses in Ukraine.



Pictures obtained by The Sunday Telegraph and National Security News, add weight to Western estimates of significant losses.



Read more 👇https://t.co/ERaQ4j5F2m pic.twitter.com/csxX2qjAU5 — The Telegraph (@Telegraph) March 9, 2024

Satelitski posnetki, ki prikazujejo množično širitev ruskih vojaških pokopališč, po mnenju strokovnjakov dokazujejo visoko ceno, ki jo ruska vojska plačuje za agresijo na Ukrajino.

Posnetki Maxarja kažejo, da so se pokopališča, namenjena padlim pripadnikom elitnih enot, kot so gardna letalska divizija, gardna motorizirana divizija in skupina Wagnerjevih plačancev, od začetka invazije februarja 2022 močno povečala. Čeprav Rusija ne navaja natančnega števila smrtnih žrtev svojih vojakov v vojni, pa slike, ki sta jih pridobila spletna portala The Telegraph in National Security News, dajejo težo ocenam Zahoda o znatnih izgubah Rusije.

Na delu moskovskega pokopališča se je število grobov približno početverilo

Fotografije samo enega dela moskovskega pokopališča Tula na primer kažejo, da se je število grobov med oktobrom 2021 in aprilom 2023 približno početverilo, poroča britanski Telegraph. Prav tako so na bližnjem pokopališču Bogorodskoje v tem času dodali povsem nov del, ki je, sodeč po posnetkih, njegovo velikost povečal kar za tretjino.

Obe pokopališči ležita v bližini Rjazana v zahodni Rusiji, kjer so nastanjene enote 106. gardne letalske divizije, poroča zasebno ameriško satelitsko podjetje Maxar. Enote iz te divizije so sodelovale v uvodnih bojih vojne v Ukrajini in se pozneje borile tudi v operacijah na območju Bahmuta skupaj z Wagnerjevimi silami.

Rusija naj bi na dan izgubila okoli 900 vojakov

Polkovnik Philip Ingram, nekdanji obveščevalni častnik britanske vojske in sodelavec zveze Nato, je fotografije opisal kot osupljive, saj kažejo na visoko ceno, ki jo plačujejo ruski naborniki. Dodal je, da nad rastjo ruskih pokopališč v bližini vojaških baz ni presenečen, saj Rusija trenutno po nekaterih ocenah izgublja več kot 900 vojakov na dan za minimalne ozemeljske pridobitve.

Ocene števila padlih ruskih vojakov v agresiji na Ukrajino so sicer zelo različne. Nedavna študija dveh neodvisnih ruskih medijev Mediazona in Meduza je pokazala, da je do konca leta 2023 to število znašalo kar okoli 88 tisoč. Tem številkam pritrjujejo tudi ocene britanskega obrambnega ministrstva, ki ocenjuje, da je umrlo do okoli 70 tisoč vojakov. Na drugi strani ZDA ocenjujejo, da bi lahko bilo število padlih ruskih vojakov okoli 120 tisoč, medtem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pretekli mesec omenil celo število 180 tisoč.

Rusija uradnega števila smrtnih žrtev ne navaja, a mnogi poudarjajo tudi, da je veliko ruskih trupel ostalo kar na bojišču. Vrnitev mrtvih vojakov v domovino namreč ni prednostna naloga Rusije, je dodal polkovnik Ingram.

Preberite še: