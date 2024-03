Rusi napadli enega največjih nakupovalnih središč v Nikopolu #vŽivo

⚡ Russian troops hit one of the shopping centers in Nikopol, fire engulfed 4 thousand square meters. pic.twitter.com/jM5RQY04p4

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.00 Rusi napadli enega največjih nakupovalnih središč v Nikopolu

Včeraj so ruske sile obstreljevale nakupovalni center Epicenter v Nikopolu v regiji Dnipropetrovsk, kar je povzročilo požar, ki se je razširil na več kot štiri tisoč kvadratnih metrov, poročajo ukrajinske oblasti. Na srečo je bilo v času napada nakupovalno središče prazno in žrtev ni bilo.

After five hours of fire extinguishing... firefighters were unable to save the Epicenter shopping mall in Nikopol. It is completely destroyed. pic.twitter.com/nL8eaPW9BR