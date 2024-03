Zaradi Rusije v Bruslju sprejeli prelomno odločitev

"Danes smo sprejeli evropsko obrambnoindustrijsko strategijo in podali predlog programa evropske obrambne industrije. Za to smo se odločili zaradi sprememb v evropski varnostni paradigmi, saj se nedaleč stran Ukrajinci borijo za svojo svobodo in naše skupne vrednote," je danes v Bruslju povedala izvršna podpredsednica komisije Margrethe Vestager.

Pri tem je poudarila, da se je v dveh letih od začetka ruske agresije na Ukrajino izkazalo, da evropska obrambna industrija nima dovolj proizvodnih zmogljivosti, da je poraba davkoplačevalskega denarja neučinkovita in da članice večino izdatkov za nakup vojaške opreme porabijo zunaj EU, sredstva pa namenjajo za različno opremo.

"Obrambni proračuni držav članic se močno povečujejo. Zato moramo spremeniti način, kako porabljamo sredstva. Ker želimo vlagati več, moramo vlagati bolje. To pa pomeni predvsem, da to počnemo skupaj in v Evropi," je poudarila Vestagerjeva.

Nemški glavni bojni tank tretje generacije – Leopard 2. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Bruselj zato predlaga vzpostavitev evropskega odbora za pripravljenost obrambne industrije, v okviru katerega bodo komisija, visoki zunanjepolitični predstavnik unije in države članice načrtovali skupno naročanje vojaške opreme, je pojasnila.

Evropska komisija predlaga tudi pravno podlago za prostovoljno sodelovanje članic pri oboroževanju, in sicer od razvoja in naročanja do uporabe in vzdrževanja opreme. Članice pa bodo lahko vzpostavile tudi obrambne projekte v skupnem interesu.

Za podporo tem dejavnostim bo v obdobju 2025–2027 v okviru programa evropske obrambne industrije namenjenih 1,5 milijarde evrov evropskih sredstev, je povedala Vestagerjeva.

Podpredsednica je poudarila še, da bo EU pri izvajanju strategije in programa tesno sodelovala s partnerji, predvsem zvezo Nato, pa tudi z Ukrajino. Ta bo lahko sodelovala v večini dejavnosti, predvidenih v programu. V Kijevu bo EU ustanovila tudi urad za inovacije na obrambnem področju.