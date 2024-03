Turčija je pripravljena gostiti mirovne pogovore med Ukrajino in Rusijo, je danes ob obisku ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega v Istanbulu izjavil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Zelenski je poudaril pomen svobode plovbe v Črnem morju za svetovno prehransko varnost in si ogledal korveti, ki ju Turčija proizvaja za ukrajinske sile.

"Pripravljeni smo gostiti mirovni vrh, na katerem bo prisotna tudi Rusija," je na skupni novinarski konferenci dejal Erdogan in poudaril, da Turčija še naprej podpira suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine. "Ob nadaljnji solidarnosti z Ukrajino si bomo še naprej prizadevali za konec vojne ter za pravičen in s pogajanji dosežen mir," je dodal.

Recep Tayyip Erdogan in Volodimir Zelenski na srečanju voditeljev Turčije in Ukrajine v Istanbulu. Foto: Guliverimage

K pogajanjem je sicer že prejšnji teden pozval turški zunanji minister Hakan Fidan. "Obe strani sta z vojno dosegli, kar sta lahko. Menimo, da je čas za začetek dialoga za prekinitev ognja," je dodal minister.

Predsednika Turčije in Ukrajine sta poleg načrtov za konec vojne na dnevnem redu imela tudi pogovore o krepitvi svetovne prehranske varnosti, dvostranskega sodelovanja v obrambni industriji in prizadevanj za izpustitev ukrajinskih vojnih ujetnikov, ki jih zadržuje Moskva.

Za Erdogana bodo lokalne volitve marca njegove zadnje



Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki državo vodi že več kot dve desetletji, je danes napovedal, da bodo lokalne volitve, ki bodo v državi 31. marca, njegove zadnje.



Erdogan je od leta 2002 zmagal na več kot desetih volitvah. 70-letni politik je bil premier med letoma 2003 in 2014, odtlej pa zaseda predsedniški položaj. Nazadnje je bil za nov petletni mandat nanj izvoljen maja lani. Foto: Guliverimage



"Te so zadnje zame, glede na mandat, ki ga daje zakonodaja, so to moje zadnje volitve," je dejal. "Rezultat, ki ga bodo prinesle, bo prenos dediščine na moje brate in sestre, ki bodo prišli za mano," njegove besede povzemajo tuje tiskovne agencije.

V luči tega je Zelenski poudaril, da je za dosego svetovne prehranske varnosti nujna brezpogojna svoboda plovbe v Črnem morju. Erdogan pa je ponovil, da je Turčija pripravljena posredovati pri sklenitvi dogovora med Ukrajino in Rusijo, ki bi zagotavljal varnost komercialnega prometa v Črnem morju.

Varnost plovbe po Črnem morju je sicer že zagotavljala črnomorska pobuda, od katere je Rusija lani odstopila, saj naj njene zahteve po boljših razmerah za izvoz ruske hrane in gnojil ne bi bile upoštevane.

Zelenski se je medtem Turčiji zahvalil za njeno zanesljivo podporo Ukrajini in izpostavil potrebo po krepitvi sodelovanja in skupne proizvodnje s turškimi obrambnimi podjetji. "Prav tako potrebujemo pomoč Turčije pri izpustitvi naših vojnih ujetnikov in vseh naših ljudi, vključno s krimskimi Tatari, ki so v ruskem ujetništvu," je še zapisal na omrežju X. Foto: Guliverimage

18.40 Francoski obrambni minister zavrnil možnost napotitve bojnih enot v Ukrajino

Napotitev bojnih enot zahodnih držav v Ukrajino ni na mizi, je danes dejal francoski obrambni minister Sebastien Lecornu, potem ko je predsednik Emmanuel Macron nedavno povzročil pretres, ko je izjavil, da ne izključuje možnosti pošiljanja vojakov v Ukrajino. Po besedah Lecornuja so bile izjave predsednika vzete iz konteksta.

Kot je za televizijo BFMTV pojasnil minister, vpleteni vseskozi razpravljajo o različnih možnostih podpore Ukrajini, vendar napotitev kopenskih enot ni ena od njih, čeprav je bilo to "tu ali tam rečeno".

Ob tem je izpostavil, da med pošiljanjem orožja Ukrajini in neposrednim sodelovanjem v konfliktu oziroma v vojni z Rusijo, obstaja prostor, ki ga je treba raziskati. "Ali obstajajo poti, ki bi jih lahko raziskali? Zlasti poti, ki vključujejo vojaško prisotnost," je vprašal Lecornu in pojasnil, da bi ta prisotnost vključevala odstranjevanje min in usposabljanje ukrajinskih vojakov na ukrajinskih tleh.

"Bolj kot bo Ukrajina potrebovala nabornike, da bi povečala svojo vojsko, večja bo potreba po okrepljenem usposabljanju," je poudaril in ocenil, da zaveznice Ukrajine niso v enakem položaju kot pred dvema letoma, ko je Rusija napadla Ukrajino, med drugim zato, ker lanska ukrajinska protiofenziva ni bila tako uspešna, kot so upali.

Napovedal je, da bodo tri francoska podjetja - proizvajalec dronov Delair, podružnica francosko-nemškega podjetja KNDS Nexster, ki proizvaja topove caesar, in proizvajalec vojaške opreme Arquus - vzpostavila partnerstvo za proizvodnjo ter vzdrževanje orožja in rezervnih delov v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Macron je prejšnji teden na srečanju evropskih voditeljev v Parizu naznanil nove korake za okrepitev pomoči Ukrajini. Pri tem ni izključil možnosti napotitve vojakov, s čimer je povzročil pretres med zaveznicami, ki so se odzvale zadržano ter to možnost zavrnile.

Izjave francoskega predsednika je nato nekoliko razjasnil že zunanji minister Stephane Sejourne, ki je dejal, da bi zahodne države lahko sodelovale pri proizvodnji orožja, odstranjevanju min in kibernetski obrambi na ukrajinskem ozemlju, ne da bi se s tem vpletle v neposredno vojskovanje z Rusijo.

12.30 ZDA svojim državljanom v Moskvi: Obstaja neposredna ekstremistična grožnja

Ameriško veleposlaništvo v Moskvi je v četrtek izdalo opozorilo, da imajo skrajneži neposredne načrte za napad na množične dogodke v Moskvi, vključno s koncerti. "V naslednjih 48 urah se izogibajte množičnim zbiranjem," svetujejo svojim državljanom.

Pri ameriškem veleposlaništvu v Moskvi so svojim državljanom svetovali, naj se vsaj do 9. marca izogibajo večjim zbiranjem ter gneči zaradi morebitnih napadov skrajnežev in naj spremljajo poročanje lokalnih medijev. "Bodite pozorni na svojo okolico," so navedli v opozorilu.

Ameriško veleposlaništvo v Moskvi je 7. marca izdalo varnostno opozorilo, v katerem ameriškim državljanom v ruski prestolnici svetuje, naj se v naslednjih 48 urah izogibajo večjim zbiranjem ljudi. Navedli so, da veleposlaništvo spremlja namige, da imajo skrajneži skorajšnje načrte za napade v Moskvi.

Osebje veleposlaništva ni navedlo nobenih posebnih obveščevalnih podatkov kot podlage za opozorilo, niti ni navedlo nobenih dodatnih podrobnosti glede morebitnih ciljev, časa ali vrste napada. Vsaj do 9. marca so mogoči strogi varnostni ukrepi blizu katerekoli potencialne tarče v Moskvi, verjetne so tudi motnje v lokalnem prometu in poslovanju, so še sporočili.

Opozorilo so že povzeli pri britanskem zunanjem ministrstvu, kjer sicer svarijo pred kakršnimikoli potovanji v Rusijo zaradi vojne v Ukrajini. Objavo so delili na družbenem omrežju X.

8.46 Ukrajina in Rusija sestrelili več deset dronov

Rusija in Ukrajina sta preteklo noč znova izvedli napade z brezpilotnimi letalniki. Glede na navedbe Kijeva in Moskve sta obe ponoči sestrelili več deset brezpilotnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinske letalske sile so sporočile, da je Rusija ponoči njihovo ozemlje napadla s 37 iranskimi letalniki šahed in tremi raketami. "V bojnih operacijah je bilo sestreljenih 33 šahedov," so zapisali v sporočilu na Telegramu.

V ruskih napadih v regiji Harkov na severovzhodu Ukrajine je bilo po besedah guvernerja regije Olega Sinegubova ranjenih pet ljudi, med njimi triletni otrok. Sinegubov je ob tem objavil fotografijo vrste trgovin z razbitimi izložbami in kraterja na cesti ob stanovanjski stavbi.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je zgodaj davi prestreglo 16 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Od tega jih je ruska vojska 15 uničila nad regijo Volgograd na jugu Rusije, enega pa nad regijo Belgorod, ki je bila že večkrat tarča ukrajinskih napadov.

6.19 Medvedjev: Rusi niso načrtovali napada na Zelenskega

Dmitrij Medvedjev, nekdanji predsednik Rusije in namestnik vodje ruskega varnostnega sveta ter tesen sodelavec Vladimirja Putina, je dejal, da Rusi niso načrtovali napada na povorko ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Odesi.

"Vsem je očitno, da ni bilo napada na kolono avtomobilov v Odesi. Če bi ga imeli namen zadeti, bi ga zadeli," je Medvedjev objavil na svojem Telegramu in komentiral eksplozijo, ki se je v sredo zgodila v Odesi v neposredni bližini konvoja z Zelenskim in njegovim gostom, grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom.

"A vseeno je nekako škoda ... Škoda je, da je bila raketa izstreljena na točno vnaprej načrtovano lokacijo," je Medvedjev še zapisal na Telegramu, poroča ruska prorežimska agencija TASS.

Spomnimo, v Odesi na jugu Ukrajine so v sredo v bližini konvoja vozil, v katerih sta bila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in grški premier Kiriakos Micotakis, odjeknile eksplozije. Po navedbah grških medijev, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, so ruske sile med obiskom predsednika grške vlade mesto napadle z brezpilotniki.