Šarec v Pragi izpostavil pomen sodelovanja z državami Zahodnega Balkana

Obrambni minister Marjan Šarec se je v Pragi udeležil dvodnevnega rednega srečanja CEDC, kjer so ministri največ pozornosti namenili pregledu aktivnosti v projektih CEDC in regiji Zahodnega Balkana, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Šarec je izpostavil, da je regija Zahodnega Balkana med drugim dovzetna za migracije, hibridne grožnje in kibernetske napade, ki po njegovi oceni zahtevajo posebno pozornost.

"Dolgoročna stabilnost na Zahodnem Balkanu je strateškega pomena tudi za Slovenijo. Močna partnerstva so pomembna, s sodelovanjem na strokovni ravni, izmenjavo informacij, izkušenj in znanj pa jih moramo razširiti ter okrepiti tudi na področju kibernetske varnosti, kar Slovenija aktivno počne v zadnjem obdobju," je dejal.

Pobudo razširili z državami Zahodnega Balkana

Prvega zasedanja so se udeležili obrambni ministri članic CEDC – Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Slovenije ter države opazovalke Poljske, drugo pa je potekalo v razširjenjem formatu, skupaj z ministri držav Zahodnega Balkana. Na zadnjem so razpravljali o varnostnem položaju v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter vplivu na Srednjo Evropo in Zahodni Balkan.

Pobuda za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, ki deluje od leta 2010, velja za največji srednjeevropski forum za varnostne in obrambne zadeve. Predsedovanje pobudi bo prihodnje leto od Češke prevzela Madžarska.