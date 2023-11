Šarec začenja dvodnevni uradni obisk v BiH

Obrambni minister Marjan Šarec danes začenja dvodnevni uradni obisk v Bosni in Hercegovini, kjer se bo sestal s tamkajšnjim kolegom Zukanom Helezom ter z njim razpravljal o dvostranskem in regionalnem sodelovanju na obrambnem področju. Poleg tega bo obiskal pripadnike Slovenske vojske na misiji v BiH.

Poleg dvostranskega in regionalnega sodelovanja na obrambnem področju bosta ministra srečanje izkoristila za pogovor o mehanizmih Nata za izgradnjo obrambnih zmogljivosti BiH, obrambnih reformah ter varnostnem položaju v regiji in na širšem območju, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Poleg tega se bo Šarec srečal s pripadniki 48. kontingenta SV na misiji SVNKON 48 v BiH, ki so oktobra začeli opravljati svoje naloge, in s poveljnikom misije Eufor Althea v BiH, generalmajorjem Helmutom Habermayerjem. Udeležil se bo tudi sprejema slovenskega veleposlaništva v Sarajevu za pripadnike oboroženih sil BiH in civilne zaščite, ki so Sloveniji pomagali ob avgustovskih poplavah.

Poudaril podporo Slovenije BiH na njeni evroatlantski poti

Obrambni minister bo nagovoril tudi udeležence na donatorski konferenci Majevica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Ob priložnosti bo med drugim poudaril podporo Slovenije BiH tako na njeni evroatlantski poti kot tudi na drugih področjih v različnih razvojnih projektih.

Šarec je imel obisk v BiH načrtovan že decembra lani, a je bil odpovedan zaradi goste megle, ki je onemogočala pristanek na sarajevskem letališču.

Slovenija BiH vseskozi podpira na njeni evropski poti. Premier Robert Golob je sredi meseca v pismu predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu napovedal, da bo Slovenija na decembrskem zasedanju sveta predlagala, naj se pristopna pogajanja Sarajeva z EU začnejo takoj oziroma sočasno s pogajanji med EU ter Ukrajino in Moldavijo.