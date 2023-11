Evropski komisar za kmetijstvo za krepitev evropskih sredstev za pomoč v ujmah

Evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski je danes obiskal Slovenijo in si ogledal škodo, ki je v avgustovski ujmi nastala na področju kmetijstva. Ob tem je zagotovil, da bo storjeno vse, kar je mogoče, za podporo slovenskim kmetom. Izpostavil je možnosti evropske pomoči in ocenil, da bo v prihodnje treba okrepiti sredstva za krize.

Komisar Janusz Wojciechowski je na obisk v Slovenijo prišel na povabilo ministra za obrambo Marjana Šarca, ki trenutno opravlja tudi funkcijo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot je ob ogledu škode v Poljanski dolini v izjavi medijem povedal Šarec, je želel, da si komisar na terenu ogleda situacijo in dobi pravo sliko o posledicah ujme in o sanaciji, za katero bo slovensko kmetijstvo prejelo tudi evropska sredstva.

V Bruslju so dan pred komisarjevim obiskom v Sloveniji napovedali, da bo slovenskim kmetom za odpravo škode po avgustovskih poplavah na voljo 8,6 milijona evrov iz kmetijske rezerve EU za leto 2024. Pri tem bo lahko Slovenija iz nacionalnega proračuna dodala do 200 odstotkov sofinanciranja. Pomoč morajo zdaj potrditi še države članice, ki bodo o tem glasovale prihodnji četrtek.

"Evropska komisija je odobrila ta znatna sredstva, kar nas izjemno veseli, in ta sredstva bodo zagotovo koristno porabljena pri obnovi na področju kmetijstva," je dejal Šarec, ki o podrobnostih glede porabe sredstev še ni mogel govoriti. Kot je pojasnil, bo po tem, ko bodo sredstva dokončno odobrena, treba pripraviti še ključ, po katerem bodo razdeljena.

Komisar je poleg aktivacije krizne rezerve spregovoril tudi o možnosti podpore iz drugega stebra kmetijske politike v okviru ukrepa za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje po naravnih in drugih hudih nesrečah. "Tu je tudi vprašanje uporabe neporabljenega denarja v slovenskem programu razvoja podeželja iz prejšnjega programskega obdobja," je navedel.

"Narejeno bo vse, kar je mogoče"

Kot je zagotovil, Evropska komisija zelo dobro sodeluje z ministrom Šarcem in "narejeno bo vse, kar je mogoče, za podporo slovenskim kmetom". Tudi Šarec je poudaril, da bo Slovenija pristopila k vsem možnostim.

Komisar je povedal, da je njegov današnji obisk pomemben tudi za začetek razprav o prihodnji skupni kmetijski politiki. "Politično se moramo odločiti, kakšna bo prihodnost kmetijstva po letu 2027, in veliko argumentov za to je, da moramo najprej okrepiti krizni instrument za podporo kmetom v kriznih situacijah, ki jih je žal veliko," je poudaril komisar in spomnil tudi na poplave v Grčiji ter na sušo, ki je prizadela veliko evropskih kmetovalcev.

"Zagotovo je sredstev v t. i. kriznem skladu premalo, zato je komisar omenjal, da bi bilo treba razmišljati tudi o uvedbi tretjega stebra, ki bi bil namenjen ravno takšnim katastrofam. Podnebne spremembe nam namreč kažejo, da bo takšnih dogodkov samo še več," je pojasnil Šarec.

Komisar Wojciechowski je današnji obisk v Poljanski dolini začel v Delnicah, kjer si je ogledal poplavljeno njivo za pridelavo zelenjave, nato pa si je v vasi Volča ogledal, kako so z nasipom rešili kmetijsko poslopje, da ga ni odnesel zemeljski plaz.

Na obisku je komisarja in ministra spremljal župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, ki jima je opisal težave kmetovanja po poplavah v ravninskem delu občine, kjer so bili travniki in njive poplavljeni, zemljišča pa je odneslo ali pa so bila zasuta z gruščem in drevjem, ter posledice ujme na kmetijah v hribovitem svetu, kjer se je sprožilo več kot 200 plazov. Škoda je nastala tudi na kmetijskih objektih in pridelkih.

Komisar naklonjen malim družinskim kmetijam

Kot je poudaril komisar, je bil zanj današnji obisk tudi navdihujoč, saj je sam zelo naklonjen malim družinskim kmetijam. "Za Slovenijo in EU bo glavni izziv prihodnje skupne kmetijske politike zaščititi in podpirati majhne družinske kmetije, saj je njihova vloga v zagotavljanju prehranske varnosti v EU ključna," je dejal.

Ob ogledu je izpostavil tudi trud lokalne in državne administracije za pomoč kmetom po ujmi. Šarec je na novinarsko vprašanje o opažanjih na terenu ocenil, da so kmetje in tudi drugi ljudje relativno zadovoljni s potekom sanacije. "Seveda za ljudi, ko smo v stiski, ni nikoli dovolj hitro in nam je vse prepočasi, ampak načeloma lahko rečem, da ljudje prepoznavajo, da je vlada resno pristopila k temu. Vse drugo pa je pač stvar politike, ko slišimo takšne ali drugačne ocene," je povedal Šarec.