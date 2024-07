Šarec slovesno predal brezpilotne letalnike slovenskega proizvajalca

Gre za prvi primer, ko je druga država v Sloveniji nabavila vojaško opremo pri slovenskem proizvajalcu po modelu vlada-vladi, so izpostavili na Morsu. Posel sledi dogovoru o sodelovanju na področju vojaškega izvidništva in opazovanja ter nadzora iz zraka, ki sta ga avgusta lani sklenili obrambni ministrstvi obeh držav.

Delovni obisk MO @sarecmarjan v 🇲🇪 se je po predaji brezpilotnikov BELIN-V nadaljeval v Vili Gorica z bilateralnim pogovori med MO @sarecmarjan in MO 🇲🇪Krapovićem, kjer je pred pogovori potekal sprejem z vojaškimi častmi. pic.twitter.com/o0wex7jaHm — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) July 2, 2024

Skladno z dogovorom je Mors v okviru skupnega naročila za potrebe črnogorske vojske nabavil šest brezpilotnih letalnikov Belin-V. Za potrebe slovenske vojske (SV) jih je ministrstvo medtem kupilo deset. Vrednost posla za nakup letalnikov za SV je dobrih 3,5 milijona evrov, za črnogorsko vojsko pa nekaj več kot milijon evrov.

Šarec upa, da se bo takšno sodelovanje nadaljevalo

Na letališču v Podgorici je Šarec danes slovesno predal letalnike, namenjene črnogorski vojski. Predaje se sta se poleg Krapovića med drugim udeležila podpredsednik črnogorske vlade Aleksa Bečić in notranji minister Danilo Šaranović. Zatem sta Šarec in Krapović opravila tudi krajše dvostransko srečanje, na katerem sta govorila o obrambnem in vojaškem sodelovanju med državama, dotaknila pa sta se tudi aktualnih varnostnih izzivov v regiji in po svetu.

V izjavi sta poudarila odlično sodelovanje med državama na vojaškem in obrambnem področju. Šarec je izrazil pričakovanje, da se bo takšno sodelovanje nadaljevalo. Na podlagi podobnega dogovora kot za brezpilotne letalnike je namreč proti koncu leta predvidena tudi dobava dinamičnih simulatorjev za oklepna vozila JLTV 4x4 oshkosh z integriranimi oborožitvenimi postajami, in sicer enega za črnogorsko in enega za slovensko vojsko.