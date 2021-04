Ruski sodniki: Boj proti korupciji je lahko terorizem

Ruski sodniki so ustavili delovanje Protikorupcijske fundacije, katere cilj je razgaliti korupcijo v Rusiji. Fundacija ima sedež v Moskvi in deluje že desetletje.

Sodišče v Moskvi je danes odločilo, da morata Protikorupcijska fundacija (FBK) zaprtega opozicijskega politika Aleksandra Navalnega in njena regionalna mreža nemudoma prekiniti vse svoje aktivnosti, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili predstavniki fundacije, med drugim njen direktor Ivan Ždanov in odvetnik Ivan Pavlov.

Ekstremizem in terorizem

Začasno ustavitev aktivnosti do sprejema odločitve o tem, ali gre za ekstremistično skupino, je zahtevalo moskovsko tožilstvo. To namreč na sodišču zahteva prepoved FBK zaradi ekstremizma in terorizma, saj naj bi skušala destabilizirati družbeni red in politično ureditev v državi. Razsodba naj bi bila znana v nekaj dneh.

Sledijo aretacije?

Zavezniki zaprtega Navalnega so medtem v nedeljo v pričakovanju omenjene odločitve sodišča po poročanju agencije Reuters zatrdili, da bodo ne glede na vse vztrajali pri svojih prizadevanjih. A če bo sodišče FBK, ki predstavlja hrbtenico političnega gibanja Navalnega, dejansko prepovedalo, jim grozijo aretacije in zapor ter blokade bančnih računov.

Navalni ne stavka več

Navalni, ki je lani preživel zastrupitev z živčnim strupom, prestaja zaporno kazen v kazenski koloniji vzhodno od Moskve. V zadnjem času se je pritoževal zaradi bolečin v hrbtu in otrplih nog. Ker mu v zaporu niso zagotovili ustreznega zdravljenja, je konec marca začel gladovno stavkati. V petek je nato sporočil, da je po nasvetu svojih zdravnikov po treh tednih prenehal gladovno stavkati.