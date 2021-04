Aleksej Navalni končal gladovno stavko

"Ob upoštevanju napredka in vseh okoliščin končujem gladovno stavko," je na Instagramu sporočil 44-letni Navalni. Za končanje stavke se je odločil po odprtem pismu svojih zdravnikov, ki so ga pozvali, naj takoj prekine gladovno stavko, sicer kmalu ne bodo imeli več koga zdraviti.

Navalni, ki je lani preživel zastrupitev z živčnim strupom, prestaja zaporno kazen v kazenski koloniji vzhodno od Moskve. V zadnjem času se je pritoževal zaradi bolečin v hrbtu in otrplih nog. Ker mu v zaporu niso zagotovili ustreznega zdravljenja, je konec marca začel gladovno stavkati.

Člani njegove ekipe so v začetku tedna opozorili, da se je zdravstveno stanje opozicijskega politika tako poslabšalo, da so mu šteti dnevi. Zdravniki so minuli konec tedna opozorili, da mu grozi odpoved ledvic in srčna kap.

Ruska uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je ta teden sporočila, da je zdravstveno stanje Navalnega zadovoljivo, a so ga vseeno premestili v zaporniško bolnišnico.

Navalni je gladovno stavkal, ker mu v zaporu niso zagotovili ustreznega zdravljenja. Opozicijski politik je bil januarja aretiran po vrnitvi v domovino iz Nemčije, kjer je bil več mesecev na zdravljenju po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. Zdaj prestaja dveinpolletno zaporno kazen, ki ga je doletela v povezavi s starimi obtožbami goljufije.

Ruska policija aretirala prek 1.700 ljudi

Ruska policija je na protestih v podporo zaprtemu opozicijskemu politiku, ki so potekali po vsej Rusiji, aretirala najmanj 1.770 ljudi, je razvidno iz podatkov nevladne organizacije OVD-Info. Protesti so bili ob večtisočglavi množici še vedno manjši v primerjavi z začetkom leta, ko se je zbralo po več deset tisoč ljudi.

V Moskvi se je zbralo okoli 6.000 ljudi, v Sankt Peterburgu pa okoli 4.500. Foto: Reuters