Ruske sile obstreljevale termoelektrarno #vŽivo

206. dan vojne v Ukrajini. Ruske sile so obstreljevale termoelektrarno v Slovjansku v regiji Doneck in jo poškodovale. Vojaški odbor zveze Nato je včeraj zvečer sporočil, da enotno podpira pomoč Ukrajini v boju proti ruski agresiji.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:

9.32 Vojaški odbor Nata enotno za podporo Ukrajini − do konca

9.08 Rusi napadli termoelektrarno

Vojaški odbor zveze Nato enotno podpira pomoč Ukrajini v boju proti ruski agresiji, je v soboto zvečer sporočil predsedujoči temu najvišjemu vojaškemu organu Nata, admiral Rob Bauer. Poudaril je, da je pomoč Zahoda Ukrajini v orožju in vojaški opremi ključna za njen boj in pomembno vpliva na razmere na bojišču.

Nizozemski admiral je ob tem sporočil, da so se člani vojaškega odbora, ki ga sestavljajo načelniki generalštabov oboroženih sil članic zavezništva, na zasedanju v estonskem Talinu zavezali, da bodo Ukrajino podpirali "dokler bo treba". "Zima prihaja, a naša podpora bo ostala neomajna," je poudaril, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Strelivo, oprema in urjenje, ki ga zagotavljajo zavezniki in druge države, pomenijo veliko razliko za dogajanje na bojišču," je dejal Bauer. "S svojimi uspehi na terenu in tudi na spletu je Ukrajina v temeljih spremenila moderno vojskovanje," je dodal.

Ukrajinci so bili tudi zelo kreativni z uporabo oborožitvenih sistemov, ki so jih dobili. "Uporabljajo jih včasih na način, o katerem običajno ne bi pomislil," je dejal admiral.

Generali zveze Nato so se v Talinu sestali po novicah o velikih uspehih, ki jih je dosegla ukrajinska vojska v protiofenzivi na vzhodu države. Ruske sile, ki so se bile prisiljene umakniti, so tako izgubile veliko zasedenega ozemlja.

Vendar pa še ni čas za to, da bi si lahko oddahnili, in politična volja za nadaljevanje zagotavljanja pomoči nikakor ne sme popustiti, je v soboto generale opozorila estonska premierka Kaja Kallas.

Vojaški odbor Nata sestavljajo načelniki generalštabov 30 držav Nata. O vojaških zadevah odbor svetuje severnoatlantskemu svetu, najvišjemu političnemu organu Nata. Srečanje v Talinu poteka že od petka, zaključilo pa naj bi se danes. Prvič se konference kot gosta udeležujeta tudi šefa obrambnih sil Finske in Švedske, držav, ki sta zaprosili za sprejem v Nato po ruskem napadu na Ukrajino.

Guverner regije Doneck Pavel Kirilenko je danes zjutraj sporočil, da so ruske sile obstreljevale termoelektrarno v Slovjansku, ki je v tej regiji. Kirilenko je na Telegramu zapisal, da je ruski napad poškodoval elektrarno, in dodal, da gasilci požar, ki je izbruhnil na kraju napada, še gasijo, poroča Kijev Independent.