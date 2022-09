"To je del grozljive zgodbe, ki smo ji priča vedno, ko se umakne ruska plima" #vŽivo

"To je del grozljive zgodbe, ki smo ji priča vedno, ko se ruska plima umakne z delov Ukrajine, ki jih je okupirala," je dejal Blinken. "Vidimo, kaj ostane za njo, in tole zadnje odkritje množičnih grobišč v Izjumu nas znova opominja na to," je nadaljeval ter Ukrajince pozval, naj skrbno zberejo in ohranijo dokaze, saj je treba odgovorne privesti pred roko pravice.

"To je del grozljive zgodbe, ki smo ji priča vedno, ko se ruska plima umakne z delov Ukrajine, ki jih je okupirala," je dejal Blinken. "Vidimo, kaj ostane za njo, in tole zadnje odkritje množičnih grobišč v Izjumu nas znova opominja na to," je nadaljeval ter Ukrajince pozval, naj skrbno zberejo in ohranijo dokaze, saj je treba odgovorne privesti pred roko pravice. Foto: Reuters

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:

8.50 Blinken: Ukrajina mora zbrati dokaze, saj je treba odgovorne privesti pred roko pravice

9.05 Biden kljub razhajanjem glede Rusije pohvalil Južno Afriko

9.05 Biden kljub razhajanjem glede Rusije pohvalil Južno Afriko

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek v Beli hiši gostil kolega iz Južne Afrike Cyrila Ramaphoso in ob tem njegovo državo pohvalil kot ključnega akterja na svetovnem odru. Predsednika sta sicer ostala vsak na svojem bregu glede politike do Rusije zaradi njenega napada na Ukrajino. Južna Afrika namreč ruske agresije ni obsodila.

Prav tako ni sprejela sankcij proti Rusiji, v Varnostnem svetu ZN pa je bila vzdržana ob predlogu resolucije, ki bi agresijo obsodila. Ramaphosa je Bidnu namesto tega izrazil željo po dialogu pod okriljem ZN.

Avgusta se je v Južni Afriki mudil ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki pa ni dosegel spremembe stališča Južne Afrike. Tej sledijo tudi nekatere druge afriške države, čeprav je prav Afrika - poleg same Ukrajine - morda največja žrtev te vojne.

Zaradi spopadov je bil do pred kratkim blokiran izvoz žita iz Ukrajine, otežen je tudi izvoz umetnih gnojil iz Rusije, to pa je prispevalo k prehranski krizi, ki jo še posebej občutijo revne afriške države.

Kljub razlikam v odnosu do vojne v Ukrajini pa si ZDA želijo dobrih odnosov z Južno Afriko, ki je vodilna gospodarska sila na celini, na katero sicer vse bolj prodira Kitajska.

Južna Afrika se želi med drugim znebiti odvisnosti svojega gospodarstva od premoga in ZDA ji bodo, skupaj z nekaterimi drugimi zahodnimi državami, zagotovile 8,5 milijarde dolarjev v posojilih in donacijah za prehod v bolj čisto energijo.

Ramaphosa se je v rezidenci podpredsednice ZDA srečal tudi s Kamalo Harris, s katero sta govorila o globalni zdravstveni varnosti, sodelovanju v vesolju, podnebnih spremembah in ženskih pravicah.

"Zagotoviti moramo, da se res razumemo," je med drugim dejal Biden, ki je bil poln hvale na račun svojega gosta za vodenje v času pandemije covid-19, podnebnih sprememb in drugih vprašanj.

8.50 Blinken: Ukrajina mora zbrati dokaze, saj je treba odgovorne privesti pred roko pravice

Na ozemljih, ki so jih ukrajinske sile pred kratkim osvobodile, so odkrili množična grobišča in Biden je dejal, da je Rusija najverjetneje odgovorna za vojne zločine.

"To je del grozljive zgodbe, ki smo ji priča vedno, ko se ruska plima umakne z delov Ukrajine, ki jih je okupirala," je dejal Blinken. "Vidimo, kaj ostane za njo, in tole zadnje odkritje množičnih grobišč v Izjumu nas znova opominja na to," je nadaljeval ter Ukrajince pozval, naj skrbno zberejo in ohranijo dokaze, saj je treba odgovorne privesti pred roko pravice.

GRAPHIC CONTENT: Today I watched as Ukraine began exhuming more than 440 bodies found in a mass burial site on the edge of liberated city Izium, Kharkiv region.



At least 1 civilian showed signs of torture, while I saw two bodies (believed to be soldiers) with their hands tied. pic.twitter.com/hqCENLdtDf — Liz Cookman (@liz_cookman) September 16, 2022

Kljub dokazom o ruskih grozodejstvih pa Blinken še vedno zavrača pozive za razglasitev Rusije kot države podpornice terorizma, češ da bi to prineslo neželene posledice. Med drugim bi lahko ustavilo pošiljke žita iz Ukrajine, ki so se začele šele pred kratkim po posredovanju Turčije.

Blinken je sicer pozdravil naraščanje pritiska na ruskega predsednika Vladimirja Putina s strani Kitajske in Indije, potem ko se je ruski predsednik v uzbekistanskem Samarkandu srečal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom in indijskim premierjem Narendro Modijem.

"Mislim, da je to, kar slišite od Kitajske in Indije, izraz zaskrbljenosti vsega sveta zaradi posledic ruske agresije na Ukrajino, ki jih ne občutijo le Ukrajinci. Mislim, da to povečuje pritisk na Rusijo, da konča agresijo," je dejal Blinken.

Modi je v petek Putinu sporočil, da zdaj ni čas za vojno, Putin pa je v četrtek omenil, da mu je Ši izrazil zaskrbljenost, čeprav sta oba na zunaj izpostavljala enotno fronto proti ZDA.

Američani menijo, da je Kitajska podpora Rusiji le retorična, Peking pa med drugim zavrača zahteve Moskve po dobavi vojaške opreme, zato se Rusija obrača k Iranu in Severni Koreji.