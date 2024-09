Ruska vojska je v obmejni regiji Kursk, kamor so v začetku avgusta vdrle ukrajinske sile, ponovno zavzela vasi Uspenovka in Borki, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Ukrajina je medtem Združene narode in Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) pozvala, naj se pridružita humanitarnim prizadevanjem v delih Kurska pod nadzorom Kijeva.